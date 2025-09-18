Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες

Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές

Η Nova, μέλος της United Group, συνεχίζει την πολυετή της στήριξη στον ελληνικό κινηματογράφο επενδύοντας σε μια ακόμη φιλόδοξη συμπαραγωγή: την ταινία «CAFE 404». Η ταινία, που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, και μεταδόθηκε αποκλειστικά σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό. Με ισχυρό καστ, πρωτότυπη μουσική και σενάριο που ισορροπεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία και την αγωνία, το «CAFE 404» έρχεται να αποδείξει ότι το ελληνικό σινεμά μπορεί να συνδυάσει τοπική ταυτότητα με διεθνείς αφηγηματικές φόρμες.

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στις ταινία «CAFE 404». Η ταινία μετά την πρεμιέρα της στο σινεμά, μεταδόθηκε σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη. Το σενάριο έχουν γράψει οι Σωτήρης Νικίας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Stefano Fasce. Το τραγούδι τίτλων της ταινίας έγραψε ο Ανδρέας Τσιλιφώνης και το ερμηνεύει ο Χρήστος Δάντης. Η ταινία βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα εξαιρετικό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο. Σε χαρακτηριστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Vassilis Koukalani και ο Kris Radanov.

Το «CAFÉ 404», είναι μία σύγχρονη dark comedy που μας μεταφέρει σε ένα παλιό καφέ σε ερημωμένο παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπου ο Τζίμι παλεύει να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση από τη χρεοκοπία. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αποτυχημένη ανταλλαγή ναρκωτικών αφήνει πίσω της μια τσάντα γεμάτη μετρητά, βάζοντας τον Τζίμι και τους τρεις εκκεντρικούς υπαλλήλους του CAFE 404 σε έναν αγώνα επιβίωσης και ανατροπών. Καθώς η νύχτα προχωρά, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία, τοπικούς κακοποιούς και απροσδόκητους ταξιδιώτες, ενώ οι σχέσεις τους δοκιμάζονται και οι αλήθειες αποκαλύπτονται.

Με την ταινία «CAFE 404» η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Με το «CAFE 404», ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη μεγάλη οθόνη, παρουσιάζοντας μια ταινία που παντρεύει την ατμόσφαιρα της μαύρης κωμωδίας με την ένταση του αστυνομικού θρίλερ. Η συμμετοχή της Nova στη συμπαραγωγή έρχεται να επιβεβαιώσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας κινηματογραφικής δημιουργίας, στηρίζοντας νέους δημιουργούς και πρωτότυπες ιδέες.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.