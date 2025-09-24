Η πιο σκοτεινή νύφη έρχεται στα cinema (video)

Η Maggie Gyllenhaal δίνει νέα ζωή στον μύθο του Frankenstein με το film «The Bride!» με πρωταγωνιστές την Jessie Buckley και τον Christian Bale

Η Maggie Gyllenhaal ξαναπιάνει τη σκηνοθετική μπαγκέτα με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, το φιλόδοξο «The Bride!», που υπόσχεται να ανατρέψει τα δεδομένα γύρω από τον μύθο του Frankenstein. Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε η Warner Bros προκάλεσε ενθουσιασμό στους σινεφίλ, προαναγγέλλοντας την πρεμιέρα της ταινίας στις 6 Μαρτίου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας μοναχικός Frankenstein (Christian Bale), ο οποίος ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ’30 για να ζητήσει τη βοήθεια της επιστήμονος Dr. Euphronious (Annette Bening). Οι δυο τους επαναφέρουν στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα, και έτσι γεννιέται η Νύφη (Jessie Buckley). Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια εκρηκτική αλυσίδα γεγονότων: «Φόνοι! Κατοχή! Ένα άγριο και ριζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα! Και παράνομοι έρωτες σε έναν επικίνδυνο παιχνίδι!» αναφέρει η σύνοψη.

Η Maggie Gyllenhaal εμπνέεται από την ταινία «Bride of Frankenstein» του 1935 αλλά και από τους διαχρονικούς χαρακτήρες της Mary Shelley, δίνοντας όμως μια νέα, σύγχρονη και φεμινιστική πνοή στην ιστορία.

Ένα καστ που λάμπει

Η Jessie Buckley, η οποία υποδύεται τη νύφη με punk αισθητική, και ο Christian Bale, που φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα βαθιά σκοτεινό και στοχαστικό τέρας, πλαισιώνονται από ένα εντυπωσιακό καστ. Στην ταινία συμμετέχουν οι Penélope Cruz, Julianne Hough, John Magaro, Annette Bening, καθώς και ο σύζυγος της σκηνοθέτιδας Peter Sarsgaard και ο αδελφός της Jake Gyllenhaal. Ο Peter Sarsgaard περιέγραψε την ταινία ως: «Μια μεγάλη, ρομαντική, βαθιά ρομαντική, άγρια, punk ταινία με τέρατα, που θα είναι γεμάτη ενέργεια».

Μια τολμηρή δημιουργική διαδρομή

Η Maggie Gyllenhaal, που είχε εντυπωσιάσει με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη «The Lost Daughter», αποδεικνύει ότι δεν φοβάται να τολμήσει με δύσκολα και κλασικά θέματα, δίνοντάς τους νέο ύφος και προεκτάσεις. Με το «The Bride!», το κοινό δεν περιμένει απλώς ένα ακόμη remake, αλλά μια τολμηρή κινηματογραφική εμπειρία που φέρνει τον μύθο στο σήμερα με απρόβλεπτη δύναμη.

