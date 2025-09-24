Celeb News 24.09.2025

Η πιο τρομακτική στιγμή του Colin Farrell σε γύρισμα – Νόμισε ότι θα πεθάνει

Ο Colin Farrell θυμάται την  χαοτική σκηνή μάχης με εκατοντάδες άλογα, κομπάρσους και ελέφαντες, όπου το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η καριέρα του Colin Farrell είναι γεμάτη από απαιτητικούς ρόλους και κινηματογραφικές προκλήσεις, όμως ο ίδιος παραδέχεται ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία που έζησε στα γυρίσματα του ιστορικού έπους «Alexander» του Oliver Stone, το 2004. Σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του στη ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», Margot Robbie, στο Collider, αποκάλυψε την πιο επικίνδυνη στιγμή της ζωής του μπροστά στην κάμερα.

www.imdb.com

Ο Colin Farrell θυμήθηκε τα γυρίσματα της θρυλικής Μάχης των Γαυγαμήλων που πραγματοποιήθηκαν στην έρημο του Μαρόκου: «Ήταν τέσσερις εβδομάδες καθημερινών γυρισμάτων. Η πιο δύσκολη σκηνή που έχω κάνει ποτέ. Και ναι, ήταν με ελέφαντες. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή που έχω ζήσει ποτέ». Ο ίδιος περιέγραψε το χάος του πλατό: «Μας έλεγαν “action” και μπροστά μας ξεκινούσαν οκτώ ελέφαντες, 200 άλογα και 800 κομπάρσοι. Ήταν απίστευτο. Ένας άνθρωπος έσπασε το πόδι του. Από θαύμα δεν σκοτώθηκε κανείς. Σήμερα, κάτι τέτοιο δεν θα το τολμούσαν».

www.imdb.com

Στην ίδια συζήτηση, ο Colin Farrell δεν παρέλειψε να εξυμνήσει τον σκηνοθέτη Oliver Stone, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία: «Ο Oliver είναι ένας εκπληκτικός σκηνοθέτης και ένας απίστευτος άνθρωπος».

Ο Colin Farrell πρόσθεσε: «Η δημιουργία του “Alexander” ήταν ένα ταξίδι ανακάλυψης για όλους μας, ίσως περισσότερο για τον ίδιο τον Oliver. Ήταν ο ηγέτης μας, και ηγήθηκε με το παράδειγμα, όπως ο Μέγα Αλέξανδρος. Μας πίεσε όλους πολύ, και εμένα περισσότερο από όλους. Είναι ένας απίστευτος ηγέτης και ένας σκηνοθέτης που απαιτεί να δώσεις όσα δίνει κι εκείνος».

www.imdb.com

Η μαρτυρία του Colin Farrell φωτίζει την άλλη πλευρά του Χόλιγουντ, εκείνη που απαιτεί ακραία σωματική προσπάθεια και ρίσκο για να γεννηθεί η μαγεία της μεγάλης οθόνης. Η συνεργασία του με τον Oliver Stone στο «Alexander» αποδείχθηκε για τον ίδιο μια εμπειρία ζωής, επικίνδυνη, σκληρή, αλλά και βαθιά καθοριστική.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Alexander Colin Farrell Oliver Stone ΤΑΙΝΙΑ
