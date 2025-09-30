Η realme Ανακοινώνει το GT 8 Pro ως Ένα από τα Πρώτα Flagship Τηλέφωνα με Snapdragon 8 Elite Gen 5 στην Ελληνική Αγορά

Η realme, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands smartphone παγκοσμίως, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την άφιξη του realme GT 8 Pro, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά. Η συσκευή αναμένεται να είναι ένα από τα πρώτα flagship τηλέφωνα στην ελληνική αγορά που θα τροφοδοτείται από το κορυφαίο chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm.

Το GT 8 Pro επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα της βιομηχανίας για τα premium flagship smartphones, ενισχύοντας τη θέση της realme στην πρωτοπορία της high-end κατηγορίας. Η συσκευή υπόσχεται απαράμιλλη απόδοση, κορυφαίες δυνατότητες gaming και ομαλό multitasking.

Το επαναστατικό Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagship αποτελεί την επόμενη γενιά και πιο ισχυρή mobile πλατφόρμα της Qualcomm. Η προηγμένη τεχνολογία κατασκευής 3nm TSMC N3p εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Διαθέτει ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική οκταπύρηνου επεξεργαστή 2+6, με ηγέτιδα ταχύτητα χρονισμού στα 4,61 GHz στην τυπική διαμόρφωση, προσφέροντας εξαιρετική ισχύ.

Ως ένα από τα πρώτα flagship μοντέλα με Snapdragon 8 Elite Gen 5 που θα κάνουν ντεμπούτο στην ελληνική αγορά, το realme GT 8 Pro είναι έτοιμο να παρουσιάσει κορυφαία απόδοση στην κατηγορία του. Με σκορ πάνω από 4 εκατομμύρια στο Antutu benchmark, η νέα αυτή συσκευή δεν αφορά μόνο την ακατέργαστη ισχύ – αποτελεί μια αρμονική σύνθεση ταχύτητας, αποδοτικότητας, εμπειρίας gaming και χρηστικότητας.

Επιπλέον, ενισχυμένο με το Hyper Vision+ AI Chip της realme και τον αποκλειστικό προγραμματισμό προφητικής ενεργειακής απόδοσης realme GT BOOST 3.0, το GT 8 Pro προσφέρει πρωτοφανή, μεταξένια εμπειρία gaming. Είναι ικανό να τρέχει ταυτόχρονα δύο απαιτητικά παιχνίδια, όπως το PUBG και το Genshin Impact, σε υψηλά frame rates για διάστημα έως και μίας ώρας, θέτοντας νέα πρότυπα στον ειδικό συντονισμό απόδοσης.

Το realme GT 8 Pro αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στα τέλη του 2025, με πολλές εκπλήξεις που στοχεύουν να επαναπροσδιορίσουν τα standards στην κατηγορία των flagship smartphones.