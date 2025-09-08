Η Reese Witherspoon καλεί τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στην τεχνητή νοημοσύνη

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δηλώνει ότι η ΑΙ έχει αλλάξει τη βιομηχανία του θεάματος και ότι οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης

Η Reese Witherspoon, ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ, πήρε ανοιχτά θέση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική βιομηχανία. Μιλώντας στο περιοδικό Glamour, με αφορμή την προώθηση της τέταρτης σεζόν της σειράς «The Morning Show» στο Apple TV+, η ηθοποιός και παραγωγός υπογράμμισε την ανάγκη οι γυναίκες να συμμετάσχουν ενεργά στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

«Είναι τόσο, μα τόσο σημαντικό να εμπλακούν οι γυναίκες στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου», τόνισε η Reese Witherspoon. «Και μπορείς να είσαι λυπημένος, να το μετανιώνεις όσο θέλεις, αλλά η αλλαγή είναι εδώ. Δεν θα λείψει ποτέ η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα και η χειροποίητη κατασκευή πραγμάτων. Ίσως μειωθεί, αλλά θα παραμείνει πάντα στο υψηλότερο επίπεδο σημασίας στην τέχνη και στην έκφραση του εαυτού».

Η Reese Witherspoon εξήγησε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη συχνά στην καθημερινότητά της, από εργαλεία αναζήτησης έως εφαρμογές για ηλεκτρονικές αγορές. «Αν θες να αγοράσεις ένα μπλέντερ, θα σου δείξει έξι διαφορετικά και θα σου προτείνει το καλύτερο», είπε.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει διχάσει το Χόλιγουντ. Ο James Cameron, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ότι βλέπει πιθανό η τεχνολογία να μειώσει στο μισό το κόστος των blockbusters. Στον αντίποδα, ο Guillermo del Toro επέμεινε να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου AI στην παραγωγή του «Frankenstein». Ωστόσο, οι περισσότεροι δημιουργοί συμφωνούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις δημιουργικές δουλειές.

Όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο James Cameron σε συνέντευξή του στο CTV News το 2023: «Δεν πιστεύω προσωπικά ότι ένα ασώματο μυαλό, που απλώς αναμασά όσα έχουν πει άλλοι για τη ζωή, την αγάπη, το ψέμα, τον φόβο, τη θνητότητα, μπορεί να δημιουργήσει κάτι που θα συγκινήσει ένα κοινό. Πρέπει να είσαι άνθρωπος για να γράψεις μια ιστορία. Δεν ξέρω κανέναν που να σκέφτεται σοβαρά να αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη να γράψει σενάριο».

Η Reese Witherspoon, με την πολύχρονη εμπειρία της ως παραγωγός και την επιρροή της στο Χόλιγουντ, βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως απειλή αλλά ως πρόκληση. Και, όπως υπογράμμισε, σκοπός της είναι να φέρει τις γυναίκες στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη θα έχει τη δική τους σφραγίδα.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα, η φωνή της Reese Witherspoon υπενθυμίζει ότι το μέλλον του κινηματογράφου δεν θα κριθεί μόνο από τους αλγορίθμους, αλλά και από το ποιοι συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του.

