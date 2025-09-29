Η Serena Williams αντιδρά με τη διακόσμηση ξενοδοχείου και γίνεται viral

Η Serena Williams, μια από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του τένις, δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις της. Αυτή τη φορά, η 43χρονη πρωταθλήτρια μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια εμπειρία που τη στιγμάτισε κατά τη διαμονή της σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: ένα βάζο με κλαδιά βαμβακιού, χρησιμοποιημένα ως διακοσμητικό. Σε βίντεο που ανάρτησε, η Serena Williams έδειξε τη σύνθεση με το βαμβάκι και απευθύνθηκε στο κοινό της με το ερώτημα: «Λοιπόν, πώς νιώθετε για το βαμβάκι ως διακόσμηση;»

Η ίδια απάντησε αμέσως, λέγοντας: «Προσωπικά, δεν μου προκαλεί ωραία αίσθηση». Στη συνέχεια, σε δεύτερο βίντεο, κρατούσε ένα κομμάτι από το βαμβάκι και σχολίασε: «Μοιάζει με το βαμβάκι που χρησιμοποιούμε με το ασετόν». Έπειτα έκανε μια γκριμάτσα και απομακρύνθηκε από το κάδρο. Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η χρήση του βαμβακιού ως διακομητικό στοιχείο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το ιστορικό και κοινωνικό του φορτίο.

Η Serena Williams βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της SKIMS, με αφορμή την καμπάνια «Bodies at Work» σε συνεργασία με τη Nike. Μαζί της στην καμπάνια συμμετέχουν επίσης η Sha’Carri Richardson, η Jordan Chiles, η Chloe Kim, η Madisen Skinner, η Romane Dicko, η Beatriz Hatz και η Nelly Korda. Μετά το event, η Serena Williams δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ξενοδοχείο, γράφοντας: «Η Nike μου έδωσε τα φτερά, η SKIMS μου έδωσε το στυλ, μαζί μας χάρισαν μια μοναδική στιγμή».

