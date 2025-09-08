Celeb News 08.09.2025

Ηλίας Μπόγδανος: Έκανε ξαφνική πρόταση γάμου στη σύντροφό του (video)

Ηλίας Μπόγδανος Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου
Ο τραγουδιστής γονάτισε και ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί, με εκείνη φυσικά να λέει το πολυπόθητο «ναι»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρόταση γάμου στην σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου έκανε ο Ηλίας Μπόγδανος, όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ενός γαμήλιου πάρτι.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής, με τον οποίο το μοντέλο διατηρεί σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα μαζί της και να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. 

Ηλίας Μπόγδανος Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου
https://www.instagram.com/iliasbogdanos/

Όπως είδαμε μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Ηλίας Μπόγδανος κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι στο οποίο τραγούδαγε μαζί με την μπάντα του, γονάτισε και ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί.

Εκείνη ξέσπασε σε κλάματα και είπε το πολυπόθητο «ναι». Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ζήτησε την έγκριση και των γονιών της συντρόφου του που βρίσκονταν εκεί, με τους δυο τους να δίνουν με χαρά τη συγκατάθεσή τους.

