Ιωάννα Μαλέσκου – Κωνσταντίνος Δανιάς: Βάπτισαν την κόρη τους – Το όνομα που της έδωσαν

Φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή αυτή ημέρα του ζευγαριού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολύ σημαντική και ξεχωριστή ήταν η χθεσινή 7/9 μέρα για την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Κωνσταντίνο Δανιά καθώς βάφτισαν την κορούλα τους.

Και το όνομα που έλαβε η 2,5 ετών κόρη του ζευγαριού είναι… Μαρίλια!

Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο αγαπημένος της επιθυμούν να διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, κρατώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις πολύ δικές τους στιγμές.

Ωστόσο, αμέσως μετά την βάπτιση, το ζευγάρι είχε ετοιμάσει μια γιορτινή δεξίωση σε κτήμα της Ανατολικής Αττικής.

Εκεί, ο πιο κλειστός κύκλος του μυστηρίου «άνοιξε» λίγο περισσότερο για να παραστούν αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες στην ξεχωριστή αυτή ημέρα της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά.

Στη θέση του κάθε καλεσμένου είχε τοποθετηθεί στο τραπέζι η μπομπονιέρα, ένα ροζ κουτί με το αρχικό γράμμα της μικρής Μαρίλιας και μια κάρτα με την επιγραφή «Σας ευχαριστώ πολύ».

