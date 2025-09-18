Μουσικά Νέα 18.09.2025

ΗΘΕ: Η LILA θα ξεσηκώσει την Πλατεία Νερού – Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες

Lila HΘΕ
Το mad.gr παρακολούθησε τη τραγουδίστρια να δίνει ψυχή στην πρόβα της, φτιάχνοντας ένα act που θα θυμούνται όλοι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες της LILA για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Αmita Motion και σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν.

Από τα πρώτα λεπτά της δοκιμής της φάνηκε πως ψάχνει να βρει τη φωνή της σε αυτό το μεγάλο live, να ακουστεί καθαρά, να μη χαθεί μέσα στον ήχο αλλά να ξεχωρίσει με αυθεντικότητα.

Οι πρόβες της περιλάμβαναν εναλλαγές στις φωνητικές παλέτες, πιο θερμές χροιές, λίγο πιο δυνατές, λίγο πιο ευαίσθητες, ώστε να βρει τα σημεία εκείνα που αγγίζουν.

Οι τεχνικοί τη βοήθησαν με μικρό φινίρισμα στον ήχο και τις συγχρονισμένες αλλαγές του φωτισμού όπου χρειάζεται, ώστε σε κάθε κομμάτι να υπάρχει ατμόσφαιρα και αίσθηση παρουσίας.

Lila HΘΕ
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η LILA φαίνεται να επιλέγει ένα set list που θα αναδείξει την ταυτότητά της: Τραγούδια που της ταιριάζουν, στα οποία μπορεί να δώσει συναίσθημα αλλά και δυναμισμό.

Lila Rita Ora
Οι πρόβες της τελειώνουν με δοκιμές για το timing της σκηνής, τις εισόδους, τις εξόδους τα μικρά pause ώστε να υπάρχουν στιγμές για επαφή με το κοινό. Η εμφάνισή της θα είναι νεανική, φωτεινή και γεμάτη θετική ενέργεια, όπως αρμόζει σε μία νέα καλλιτέχνιδα που έχει όλη τη θέληση να αφήσει το στίγμα της.

