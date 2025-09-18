ΗΘΕ: Η Μαρίνα Σάττι εντυπωσίασε στις πρόβες – Αποκλειστικά πλάνα

Η τραγουδίστρια δημιουργεί μια σκηνική εμπειρία που ενώνει το παραδοσιακό με το σύγχρονο και το mad.gr ήταν εκεί για να τη δει να στήνεται βήμα βήμα

Η Μαρίνα Σάττι μπήκε στις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 από την Αmita Motion με διάθεση δημιουργική και το Mad.gr ήταν εκεί για να σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν.

Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει κομμάτια που αγγίζουν τον κόσμο της παράδοσης αλλά και πιο σύγχρονες παραγωγές, και στις πρόβες φάνηκε να δουλεύει με προσοχή τη σύνδεση αυτών των δυο κόσμων. Η φωνή της δοκιμάστηκε σε διαφορετικές αποχρώσεις, με ήπια μελωδικά περάσματα και πιο έντονα σημεία, ώστε να αναδειχτεί ο συνδυασμός της ατμόσφαιρας και της ενέργειας.

Στη σκηνή της πρόβας το σκηνικό γύρω της άλλαζε, είδαμε ανάφλεξη φωτιστικών στοιχείων, χρήση σκιάς και φωτός για να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα που ταιριάζει στο ύφος της Μαρίνας. Οι μουσικοί της συνεργάτες βρίσκονται σε ετοιμότητα, με προσοχή στα λεπτομερή μιξ και τα transitions ώστε τα περάσματα από πιο ήσυχα σημεία να γίνονται ομαλά και τα σημεία κορύφωσης να χτυπούν δυνατά.

Η Μαρίνα Σάττι δείχνει να επιδιώκει μια εμφάνιση που θα σε ταξιδέψει, όχι μόνο να ακουστεί αλλά να νιώσει.

Το κοινό της ΗΘΕ 2025 ανυπομονεί για ακόμη μια χρονιά να απολαύσει την εκρηκτική σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας που αγαπήθηκε για την αυθεντικότητά της. Στις πρόβες άφησε έντονο αποτύπωμα επαγγελματικότητας και έμπνευσης και σίγουρα η σκηνή της θα είναι μια ανάσα διαφορετική.

