Jessie J: Η αποκάλυψη λίγο πριν το 2ο χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού

Jessie J
Χρησιμοποίησε μια έντονη παρομοίωση για να περιγράψει την ψυχολογική της κατάσταση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού έχει βρεθεί η Jessie J, η οποία ετοιμάζεται να υποβληθεί στη δεύτερη χειρουργική επέμβαση δίνοντας μία σκληρή μάχη με την ασθένεια.

Μάλιστα, στο τελευταίο της μήνυμα, η δημοφιλής τραγουδίστρια χρησιμοποίησε μια έντονη παρομοίωση για να περιγράψει την ψυχολογική της κατάσταση.

«Αισθάνομαι καλά! Νιώθω σαν να βρίσκομαι προφανώς ακόμη στη μέση της διαδικασίας… Είναι σαν να είμαι στο επίκεντρο μιας καταιγίδας, αλλά κρατάω την ομπρέλα μου ανοιχτή», ανέφερε σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Capital XTRA.

Η ίδια είχε υποβληθεί σε μαστεκτομή τον Ιούνιο και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της με τα εμφυτεύματα, λέγοντας: «Είναι πολύ περίεργο. Δεν το νιώθω καθόλου το εμφύτευμα». Παρόλα αυτά, τόνισε πως κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ότι η διαδικασία της θεραπείας είναι ξεχωριστή για τον καθένα.

Jessie J
«Έχω ακόμα μία επέμβαση τις επόμενες εβδομάδες, αλλά είμαι καλά», πρόσθεσε με αισιοδοξία. Η Jessie J έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή μετά τη μαστεκτομή στο φεστιβάλ BBC Radio 2 In The Park στο Essex. Εμφανώς συγκινημένη, εξομολογήθηκε στους θαυμαστές της:

«Κάποιοι από εσάς μπορεί να ξέρετε, κάποιοι μπορεί όχι, αλλά έκανα χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού πριν από 11 εβδομάδες ακριβώς σαν σήμερα. Είμαι ακόμα στη φάση ανάρρωσης, οι γιατροί μου λένε “χαλάρωσε κορίτσι”».

«Είμαι απλώς τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ, δεν έχετε ιδέα πόσο ευγνώμων είμαι που βλέπω τόσους πολλούς από εσάς να τραγουδάτε μαζί μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά σαν να είμαι ένα μικρό παιδί. Ακόμα κάνω αυτό που αγαπώ».

