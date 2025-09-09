Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα

Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία των Jethro Tull στο Λυκαβηττό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ανακαλύπτουμε τις άγνωστες ιστορίες που σημάδεψαν την πορεία τους

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull επιστρέφουν στην Αθήνα για να δώσουν μια συναυλία – επιστέγασμα της τεράστιας καριέρας τους, στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, χαρίζοντας άλλη μια αξέχαστη στιγμή στο ελληνικό κοινό.

Με περισσότερα από πέντε δεκαετίες στη μουσική ιστορία, οι Jethro Tull έχουν καταφέρει να γίνουν κάτι παραπάνω από ένα συγκρότημα: μια ζωντανή θρυλική εμπειρία που ενώνει γενιές. Ενόψει της πολυαναμενόμενης εμφάνισής τους στην Αθήνα, αξίζει να θυμηθούμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες, αλλά λιγότερο γνωστές, στιγμές της πορείας τους.

Μερικά πράγματα που δεν ξέρεις για τους Jethro Tull

Η θρυλική μπάντα πήρε το όνομά της από έναν Άγγλο πρωτοπόρο της γεωργίας του 18ου αιώνα, τον Jethro Tull. Το όνομα, το επέλεξε ο μάνατζερ τους.

Οι Jethro Tull απέρριψαν πρόταση να παίξουν στο εμβληματικό φεστιβάλ του Γούντστοκ το 1969. Παρόλα αυτά στην ταινία για το Γούντστοκ ακούγεται το τραγούδι τους This Was.

Το συγκρότημα κέρδισε το πρώτο του Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock/Metal Performance το 1989 για το «Crest Of A Knave». Όταν οι Metallica κέρδισαν το Grammy στην ίδια κατηγορία το 1990, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους είπαν σαρκαστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Jethro Tull που δεν ήταν υποψήφιοι φέτος».

Ο Tony Iommi, ένας από τους ιδρυτές των Black Sabbath, ήταν μέλος των Jethro Tull για δύο εβδομάδες το 1968. Έπαιξε μαζί τους στο Rock ‘n’ Roll Circus των Rolling Stones, το οποίο κυκλοφόρησε σε βίντεο το 1995.

Οι Jethro Tull άνοιξαν την συναυλία των Led Zeppelin στην πρώτη αμερικανική περιοδεία των δεύτερων. Επίσης, κάποτε άνοιξαν τις συναυλίες των Pink Floyd.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως το 2010, ο Άντερσον ήταν ιδιοκτήτης ενός ιχθυοτροφείου σολομού στη Σκωτία. Στο αποκορύφωμά της, απασχολούσε 400 άτομα και ήταν ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός καπνιστού σολομού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από τους πελάτες του ήταν το πολυκατάστημα Harrod’s του Λονδίνου.

Το 1969, οι αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού Melody Maker ψήφισαν τους Jethro Tull ως το τρίτο καλύτερο συγκρότημα, πίσω από τους Beatles και τους Rolling Stones.

Το Μάιο του 1992, ο Γιώργος Νταλάρας συμμετείχε στην συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα και μοιράστηκε επί σκηνής δύο τραγούδια ντουέτο με τον Ian Anderson. Το παραδοσιακό τραγούδι «John Barleycorn» το οποίο περιλαμβάνεται και στο δίσκο «A little light music» και το «Ruby Tuesday» των Rolling Stones.

To Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου η θρυλική μπάντα θα κάνει μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού προσθέτοντας άλλη μια μνημειώδη live εμφάνιση στη συναυλιακή βίβλο της χώρας μας.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού θα γίνει το σκηνικό για μια ακόμη ιστορική βραδιά. Και για τους παλιούς αλλά και για τους νεότερους φίλους τους, η συναυλία αυτή υπόσχεται να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μουσική εμπειρία: μια ζωντανή υπενθύμιση του γιατί οι Jethro Tull παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών.

