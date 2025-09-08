Jonathan Bailey: Εγκαταλείπει την υποκριτική και όλοι οι fans έχουν αναστατωθεί

Ο πρωταγωνιστής των Bridgerton και Fellow Travelers αποφάσισε να αποσυρθεί προσωρινά από την ενεργό δράση

Ο Jonathan Bailey, ένας από τους πιο αγαπητούς και ταλαντούχους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του, φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η είδηση ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις του σκόρπισε μια μελαγχολία στους θαυμαστές του ανά τον κόσμο.

Μετά την τεράστια επιτυχία του ως Anthony Bridgerton στη δημοφιλή σειρά του Netflix Bridgerton, αλλά και τον ρόλο του Tim στη μίνι σειρά Fellow Travelers, ο Bailey κατάφερε να εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους πιο αξιόλογους και αγαπητούς ηθοποιούς του σήμερα. Με αφοπλιστική γοητεία, εκφραστικότητα και θεατρικό υπόβαθρο, δεν είναι τυχαίο που το κοινό δέθηκε έντονα μαζί του.

Παρόλο που δεν έχουν γίνει γνωστοί οι ακριβείς λόγοι για αυτή την απόφαση, δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο ηθοποιός επιθυμεί να κάνει μια παύση ώστε να επικεντρωθεί στην προσωπική του ζωή, στην ξεκούραση και σε νέα δημιουργικά σχέδια μακριά από την κάμερα.

Στο μεταξύ, η υποκριτική του παρουσία θα συνεχίσει να «ζει» μέσα από τις υπάρχουσες δουλειές του, με τους φαν να περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του όποτε κι αν έρθει αυτή.

