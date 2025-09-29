Η ανακοίνωση Καίτης Γαρμπή και Διονύση Σχοινά για το νέο τους επαγγελματικό βήμα

Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση

H Καίτη Γαρμπή και o Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανακαινισμένη θρυλική «Αυτοκίνηση».

Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση.

Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε.

Ένας συναρπαστικός μουσικός χειμώνας ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου στην «Αυτοκίνηση»!

