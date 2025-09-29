Μουσικά Νέα 29.09.2025

Η ανακοίνωση Καίτης Γαρμπή και Διονύση Σχοινά για το νέο τους επαγγελματικό βήμα

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν στη νυχτερινή Αθήνα
Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

H Καίτη Γαρμπή και o Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανακαινισμένη θρυλική «Αυτοκίνηση».

Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση.

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν στη νυχτερινή Αθήνα

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης: Αλλαγή ημερομηνίας για τη συναυλία στην Αθήνα

Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε.

Ένας συναρπαστικός μουσικός χειμώνας ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου στην «Αυτοκίνηση»!

Δείτε το video:

Διάβασε επίσης: Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η εξομολόγηση για τον έρωτα με αφορμή την κυκλοφορία του «Σ’ Ερωτεύομαι»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ μπουζούκια ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Le Défilé L’Oréal Paris 2024: Flashback στις καλύτερες στιγμές του περσινού catwalk ενδυνάμωσης

29.09.2025
Επόμενο

Βαρέθηκες τα καστανά σου μαλλιά; Αυτές οι 6 τάσεις θα σε κάνουν να τα δεις αλλιώς

29.09.2025

Δες επίσης

Γιώργος Σαμπάνης – «Προς Το Παρόν»: Η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για το νέο τραγούδι του
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης – «Προς Το Παρόν»: Η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για το νέο τραγούδι του

29.09.2025
Αποκαλύφθηκε o star που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026
Μουσικά Νέα

Αποκαλύφθηκε o star που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026

29.09.2025
Lola Young: Κατέρευσε στη σκηνή του All Things Go Festival
Μουσικά Νέα

Lola Young: Κατέρευσε στη σκηνή του All Things Go Festival

29.09.2025
Ο Alex Warren γράφει ιστορία με το Ordinary
Μουσικά Νέα

Ο Alex Warren γράφει ιστορία με το Ordinary

29.09.2025