Η ανακοίνωση Καίτης Γαρμπή και Διονύση Σχοινά για το νέο τους επαγγελματικό βήμα

H Καίτη Γαρμπή και o Διονύσης Σχοινάς επιστρέφουν δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα και η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανακαινισμένη θρυλική «Αυτοκίνηση».
Ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και πολλή διασκέδαση.
Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε.
Ένας συναρπαστικός μουσικός χειμώνας ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου στην «Αυτοκίνηση»!
