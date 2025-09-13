TV 13.09.2025

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV
Θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1HD
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η νέα συμπαραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «Κακές Ιδέες». Η κωμική σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Διάβασε επίσης: Maestro in Blue: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τον νέο κύκλο – Η ανάρτηση Ανδριολάτου και Παπακαλιάτη

Η υπόθεση

Ο Αλέξης (Διονύσης Ατζαράκης) είναι ένας υπάλληλος γραφείου, που σιχαίνεται τη δουλειά του. Ωστόσο, η ανιαρή καθημερινότητά του παίρνει ξαφνικά άλλη τροπή, όταν μία οφειλή της οικογενείας του, τον φέρνει αντιμέτωπο με το οργανωμένο έγκλημα και έναν μαφιόζο που απαιτεί την εξόφληση του χρέους. Τότε, ο Αλέξης ενορχηστρώνει μια περίπλοκη ληστεία, ελπίζοντας πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τελικά, όμως, όλα πάνε στραβά και η ζωή του αλλάζει για πάντα.

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Το καστ

Το καστ της σειράς απαρτίζουν οι: Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Αντίνοος Αλμπάνης, Νάντια Μπουλέ, Θοδωρής Αθερίδης, Jerome Kaluta, Σωτήρης Καλυβάτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Δημήτρης Καμπόλης, Δημήτρης Σαμόλης, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιάννης Ποιμενίδης, Πασχάλης Τσαρούχας, Τζένη Μελιτά κ.α.

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Οι «Κακές Ιδέες» είναι μια παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της Atza Productions.

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Συντελεστές

  • Παραγωγή: Foss Productions
  • Συμπαραγωγή: COSMOTE TV, Atza Productions
  • Σενάριο: Διονύσης Ατζαράκης, Θωμάς Ζάμπρας
  • Σκηνοθεσία: Διονύσης Ατζαράκης
  • Βοηθός Σκηνοθέτη – Production Supervisor: Παναγιώτα Κουάκη
  • Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Δίσκος, Στέλιος Παπακοσμίδης
  • Μοντάζ: Μάνος Ατζαράκης
  • Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αλέξανδρος Καπιδάκης
  • Coordinating Producer: Ορέστης Πλακιάς
  • Οργάνωση Παραγωγής: Γιώργος Μπαμπανάρας
  • Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης, Διονύσης Ατζαράκης
  • Co-Executive Producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Κακές Ιδέες: H νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Διάβασε επίσης: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Backstage βίντεο με τις πρωταγωνίστριες της σειράς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

COSMOTE TV Διονύσης Ατζαράκης Κακές Ιδέες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Ο Ozzy Osbourne όπως δεν τον έχεις ξαναδεί σε σόου με παιδιά

13.09.2025

Δες επίσης

Το Παιδί: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των 4 πρώτων επεισοδίων
TV

Το Παιδί: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των 4 πρώτων επεισοδίων

13.09.2025
Grand Hotel: Η ημερομηνία πρεμιέρας του 2ου κύκλου
TV

Grand Hotel: Η ημερομηνία πρεμιέρας του 2ου κύκλου

13.09.2025
Πόρτο Λεόνε: Πρεμιέρα για τη νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha
TV

Πόρτο Λεόνε: Πρεμιέρα για τη νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha

12.09.2025
Να με λες μαμά: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha
TV

Να με λες μαμά: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha

12.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *