Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας: «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ», από τη βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και η Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ», σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή από τη βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, αναγνωρισμένη για τη θεατρική της ποιότητα και το μοναδικό καλλιτεχνικό της ύφος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, μεταφέροντας το κοινό στον κόσμο της πιο φημισμένης τελετουργίας της αρχαιότητας, γεμάτης μυστήριο και εντυπωσιακή αισθητική.

Η παράσταση δίνεται δωρεάν για το κοινό, καθώς είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO, στην ιστορική πορεία και το έργο της, το οποίο υπήρξε θεμέλιος λίθος για τη διάδοση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μια θεατρική υπερπαραγωγή γεμάτη χορό, τραγούδια και ζωντανή μουσική, που αναβιώνει τη ζωή στην αρχαία Αθήνα και το δέος που ένιωθαν οι μύστες των Ιερών Τελετών της Ελευσίνας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.rodatheater.gr

Η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή, η οποία γιορτάζει την ιστορική πορεία της UNESCO και τη σύνδεσή της με τον παγκόσμιο πολιτισμό, θα αποτελέσει για εμάς μεγάλη τιμή.

*Κρατήσεις θέσεων με μηδενικό εισιτήριο

–more.com: https://www.more.com/gr–el/tickets/theater/eleusinia–katrakeio

– tickets.public.gr και σε όλο το δίκτυο καταστημάτων PUBLIC

** Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 12 ετών. Θα υπάρχουν αγγλικοί υπότιτλοι.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μαρία Περετζή

Κείμενα: Δημήτρης και Μαρία Περετζή

Σκηνικά: Δημήτρης Περετζής

Μουσική: Τάκης Πατερέλης (πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο) / Πία Πιερράκου (πιάνο, φωνητικά) / Γιώργος Ταμπάκης (κρουστά, ντιντζεριντού, κιθάρα και αρχαία ελληνική λύρα) / Μαρία Θωίδου (φωνητικά) / Πάτυ Παπαγεωργίου (φωνητικά, κρουστά) / Κώστας Χρισταντώνης (φωνητικά) / Σταύρος Κάππας (φωνητικά) / Ηλίας Δοξάκης (φωνητικά)

Μουσική επιμέλεια – ενορχήστρωση: Μαρία Περετζή

Χορικά: Μαρία Περετζή

Κουστούμια: Μαρία Περετζή / Ιουλία Βεντίκου / Άννα Κυπραίου / Αθηνά Παπαφώτη / Μαρία Τσούγκα / Βίκυ Τσέλιου / Γιάννης Αγγέλης / Δημήτρης Μπόζες / Μαρία Συμεωνίδου / Μαρία Λόγια

Ηχητικά: Δημήτρης Δημητριάδης

Φωτισμός: Μαρία Περετζή / Δημήτρης Νέλλας / Φώτης Τραγανουδάκης

Υποκριτικά / Χορικά

Δημήτρης Μπόζες ( Πλούτωνας, Επόπτης Ιερέας/ Χορός), Πενθεσίλεια Πετρίδου (Περσεφόνη/ Ευτέρπη/ Ιέρεια/ Χορός), Άννα Κυπραίου (Δήμητρα/ Χορός), Λένα Κοντοπίδου (Εκάτη/ Ιέρεια/ Χορός), Γιάννης Αγγέλης (Υπερίων/ Γεφυριστής/ Μύστης / Χορός), Χρήστος Βελαώρας (Λαομέδων/ Mύστης/ Χορός), Σταύρος Κάππας (Ισοκράτης/ Αγγελιοφόρος/ Εκπρόσωπος Βουλής/ Χορός), Γιώργος Κωστογιάννης (Αγγελιοφόρος/ Μύστης/ Χορός), Δημήτρης Νέλλας (Άρχοντας/ Γεφυριστής/ Ιερέας/ Χορός), Σταμάτης Λόγος ( Επόπτης Ιερέας/ Ιεροφάντης/ Χορός), Ιουλία Βεντίκου ( Διογένεια/ Περσεφόνη/ Ιέρεια/ Χορός ), Ηλίας Δοξάκης ( Ιερέας Μυσταγωγός/ Δαδούχος/ Χορός), Μαρίζα Πελεκάνου (Σαισάρα/ Χορός), Εύα Αυλίδου (Βαυώ/ Χορός), Κωνσταντίνα Μπαξεβάνη (Ιέρεια Μυσταγωγός/ Χορός), Αλέκος Καλογιαννίδης (Μύστης /Χορός), Γεωργία Καρούτσου ( Φρύνη/ Ιέρεια/ Χορός), Μαρία Τσούγκα (Νινιώ/ Χορός), Αθηνά Παπαφώτη (Χορός), Πία Πιεράκου (Χορός), Ράνια Σπυροπούλου (Χορός), Βίκυ Τσέλιου (Χορός), Κώστας Χρισταντώνης (Χορός), Mila Stepa (Χορός)