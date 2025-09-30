Kieran Culkin και Jazz Charton περιμένουν το τρίτο τους παιδί

Ο σταρ του «Succession» και η σύζυγός του μεγαλώνουν την οικογένειά τους

Αφού είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να μεγαλώσει την οικογένειά του, φαίνεται πως η ευχή του Kieran Culkin έγινε πραγματικότητα, μιας και θα γίνει μπαμπάς για 3η φορά.

Ο γνωστός ηθοποιός και η εγκυμονούσα σύζυγός του, Jazz Charton, έδωσαν το παρών το βράδυ της Κυριακής στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Περιμένοντας τον Γκοντό» στο Broadway, όπου πρωταγωνιστούν οι Keanu Reeves και Alex Winter.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά: την 6χρονη Kinsey Sioux και τον 4χρονο Wilder Wolf.

Την επιθυμία του για ένα τρίτο παιδί είχε αποκαλύψει ο Kieran Culkin τον Ιανουάριο του 2024, στη διάρκεια της απονομής των βραβείων Emmy, όταν παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στη σειρά Succession του HBO.

Αφού ευχαρίστησε τη μητέρα του για την παιδική του ηλικία, απευθύνθηκε στη Jazz Charton λέγοντας:

«Σ’ ευχαριστώ που μοιράζεσαι τη ζωή σου μαζί μου και που μου χάρισες δύο υπέροχα παιδιά. Και Jazz… θέλω κι άλλα. Είπες πως ίσως, αν κερδίσω.»

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2012 σε ένα μπαρ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

