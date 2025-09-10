Celeb News 10.09.2025

Κώστας Παπανικολάου: Το ηχηρό μήνυμά του κατά της τοξικότητας των social media

Κώστας Παπανικολάου

Η Εθνική νίκησε το βράδυ της Τρίτης 9/9 τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Μάλιστα, ο Κώστας Παπανικολάου στο φινάλε της αναμέτρησης έδωσε μία συγκινητική ομιλία θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα.

Κώστας Παπανικολάου
https://www.instagram.com/k_pap16/

Διάβασε επίσης: Οι Έλληνες artists με το καλύτερο TikTok content και τα εκατομμύρια views

«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης (σ.σ Αντετοκούνμπο) στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε

Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία… Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Κώστας Παπανικολάου
https://www.instagram.com/k_pap16/

Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι.

Κώστας Παπανικολάου
https://www.instagram.com/k_pap16/

Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».

Το μήνυμα πέρα από τα παρκέ

Πέρα όμως από το παρκέ, το μήνυμα που έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου ξεπερνάει τα όρια του μπάσκετ. Η επιτυχία δεν είναι μόνο οι νίκες και τα μετάλλια, αλλά η νοοτροπία, η αλληλεγγύη και η δύναμη να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις προσπάθειες και τα όνειρά μας. Σε μια εποχή όπου η κριτική –και συχνά η τοξικότητα– βρίσκουν εύκολα χώρο στα social media, η Εθνική μας υπενθυμίζει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: ότι όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά.

Η διαδρομή προς την κορυφή δεν είναι ποτέ εύκολη, αλλά κάθε βήμα, κάθε μάχη, κάθε ευκαιρία, αξίζει να την κυνηγάμε με πάθος. Όπως είπε και ο Παπανικολάου, το όνειρο είναι μπροστά. Και δεν αφορά μόνο την Εθνική ή τον αθλητισμό – αφορά όλους μας, σε ό,τι κι αν κάνουμε. Να πιστεύουμε, να δουλεύουμε και να μην αφήνουμε την αρνητικότητα να μας στερεί τη χαρά της προσπάθειας.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι τα like και τα σχόλια, αλλά το τι παράδειγμα αφήνουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.

Διάβασε επίσης: Apon: Η κίνηση ανθρωπιάς – Πού δώρισε την αμοιβή του από συναυλία του

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μπάσκετ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική με μια κίνηση-έκπληξη

10.09.2025
Επόμενο

H Rosalía πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Calvin Klein παρέα με έναν πύθωνα

10.09.2025

Δες επίσης

Αποκαλύφθηκε η αγαπημένη φωτογραφία του πρίγκιπα William με τα παιδιά του
Celeb News

Αποκαλύφθηκε η αγαπημένη φωτογραφία του πρίγκιπα William με τα παιδιά του

10.09.2025
Η Κιμ Κίλιαν νίκησε τον καρκίνο και το αποκάλυψε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Η Κιμ Κίλιαν νίκησε τον καρκίνο και το αποκάλυψε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram

10.09.2025
Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του «La Casa De Papel» – Ποιος είναι ο σύντροφός της
Celeb News

Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του «La Casa De Papel» – Ποιος είναι ο σύντροφός της

10.09.2025
Το άλλο πρόσωπο της Cardi B στο λαμπερό πάρτι για την κόρη της
Celeb News

Το άλλο πρόσωπο της Cardi B στο λαμπερό πάρτι για την κόρη της

10.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *