Κώστας Παπανικολάου: Το ηχηρό μήνυμά του κατά της τοξικότητας των social media

Η Εθνική νίκησε το βράδυ της Τρίτης 9/9 τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Μάλιστα, ο Κώστας Παπανικολάου στο φινάλε της αναμέτρησης έδωσε μία συγκινητική ομιλία θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα.

«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης (σ.σ Αντετοκούνμπο) στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε

Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία… Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι.

Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».

Το μήνυμα πέρα από τα παρκέ

Πέρα όμως από το παρκέ, το μήνυμα που έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου ξεπερνάει τα όρια του μπάσκετ. Η επιτυχία δεν είναι μόνο οι νίκες και τα μετάλλια, αλλά η νοοτροπία, η αλληλεγγύη και η δύναμη να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις προσπάθειες και τα όνειρά μας. Σε μια εποχή όπου η κριτική –και συχνά η τοξικότητα– βρίσκουν εύκολα χώρο στα social media, η Εθνική μας υπενθυμίζει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: ότι όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά.

Η διαδρομή προς την κορυφή δεν είναι ποτέ εύκολη, αλλά κάθε βήμα, κάθε μάχη, κάθε ευκαιρία, αξίζει να την κυνηγάμε με πάθος. Όπως είπε και ο Παπανικολάου, το όνειρο είναι μπροστά. Και δεν αφορά μόνο την Εθνική ή τον αθλητισμό – αφορά όλους μας, σε ό,τι κι αν κάνουμε. Να πιστεύουμε, να δουλεύουμε και να μην αφήνουμε την αρνητικότητα να μας στερεί τη χαρά της προσπάθειας.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι τα like και τα σχόλια, αλλά το τι παράδειγμα αφήνουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.

