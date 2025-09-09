Lady Gaga: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Michael Polansky μετά τα MTV VMAs 2025

Η Lady Gaga λίγες ώρες μετά τα φετινά MTV Video Music Awards 2025 (δείτε εδώ όλα όσα έγιναν) προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, τονίζοντας πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του αρραβωνιαστικού της Michael Polansky στη δημιουργία του νέου της άλμπουμ «Mayhem».

Υπενθυμίζουμε πως η δημοφιλής τραγουδίστρια κέρδισε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς, εκείνο για Καλύτερη Συνεργασία για τη σύμπραξή της με τον Bruno Mars στο κομμάτι «Die With a Smile» και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το βιντεοκλίπ του «Abracadabra».

«Ονειρευτήκαμε αυτό το άλμπουμ, το σχεδιάσαμε, χτίσαμε κάθε όραμα μαζί – μιλώντας ατελείωτα για το τι θα δημιουργούσαμε για τα monsters, ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα να φανταστώ. Λατρεύω το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και πόσο θέλεις να είναι ευτυχισμένοι. Γεμίζει την καρδιά μου με χαρά το πόσο τους αγαπάς, γιατί μπορούμε να τους αγαπάμε μαζί κάθε μέρα – νοιάζεσαι όσο κι εγώ για να νιώθει ο κόσμος ότι τον βλέπουν.

Είμαι για πάντα ευγνώμων για το πόσο με αγαπάς και με στηρίζεις. Δουλεύεις σκληρά μαζί μου από το πρωί ως το βράδυ, ζώντας τη μουσική, τις εμφανίσεις και τα σχέδια μου με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Σ’ αγαπώ ατελείωτα.

Έχοντας τη δημιουργική σου συμμετοχή στην τέχνη μας, στη δουλειά μας και στην αγάπη μας – είναι μια αγάπη που δεν έχω ξαναγνωρίσει. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, ένας αληθινός αναγεννησιακός άνδρας. Το μυαλό και η καλοσύνη σου είναι αυτά που σε κάνουν να λάμπεις.

Έχω δει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να κάνεις. Εσύ είσαι ο δικός μου καλλιτέχνης της χρονιάς. Και η αγάπη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που έκανες όλα τα όνειρα του “Mayhem” πραγματικότητα. Σ’ αγαπώ» έγραψε η Lady Gaga, ανεβάζοντας δύο κοινά στιγμιότυπα με τον Michael Polansky.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

