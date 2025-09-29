Le Défilé L’Oréal Paris 2024: Flashback στις καλύτερες στιγμές του περσινού catwalk ενδυνάμωσης

Ένα ταξίδι πίσω στο Le Défilé L’Oréal Paris 2024, όπου η μόδα συνάντησε τη γυναικεία ενδυνάμωση και τα μεγάλα αστέρια λάμψαν στην πασαρέλα

Με αφορμή την επικείμενη επιστροφή της εμβληματικής πασαρέλας της L’Oréal Paris στο ιστορικό Hôtel de Ville στις 29 Σεπτεμβρίου, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη, δυνατά μηνύματα και τις πιο επίκαιρες τάσεις μόδας και ομορφιάς, με ζωντανή μετάδοση αποκλειστικά από το MAD TV. Το Le Défilé συνεχίζει να γιορτάζει τη γυναικεία ενδυνάμωση, την ισότητα και την αλληλεγγύη, συνδέοντας την ιστορική σημασία του χώρου με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και την υψηλή ραπτική.

Η φετινή επιστροφή μάς δίνει την ιδανική αφορμή για ένα flashback στο 2024, όταν η L’Oréal Paris άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με την εντυπωσιακή επίδειξη «Walk Your Worth» στο Palais Garnier. Η πασαρέλα είχε μετατραπεί σε σκηνικό γιορτής της γυναικείας δύναμης, με την Kendall Jenner, την Cara Delevingne, τη θρυλική Jane Fonda, την Eva Longoria και την Heidi Klum να ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους. Η ελληνική εκπροσώπηση ανέλαβε η Δούκισσα Νομικού, η οποία για πέμπτη φορά συμμετείχε στο Le Défilé, εντυπωσιάζοντας με το νέο της hair look και το εκλεπτυσμένο της στιλ.

Διάβασε επίσης: Le Défilé L’Oréal Paris: Η μόδα συναντά τη γυναικεία ενδυνάμωση στο Παρίσι

Οι τάσεις που είδαμε στο catwalk

Η πασαρέλα του 2024 παρουσίασε μια πλούσια γκάμα τάσεων και χρωμάτων. Κυριάρχησαν τα έντονα κόκκινα, τα μαύρα και τα μεταλλικά στοιχεία, ενώ τα outfits συνδύαζαν σαγηνευτικά βραδινά φορέματα, μοντέρνα σύνολα και avant-garde δημιουργίες. Το μακιγιάζ και τα μαλλιά επιμελήθηκαν κορυφαίοι experts της L’Oréal Paris, δημιουργώντας εμφανίσεις που ανέδειξαν την προσωπικότητα και τη δύναμη των μοντέλων, αποτυπώνοντας τη σύγχρονη γυναίκα με αυτοπεποίθηση και στιλ.

To δυναμικό φινάλε της βραδιάς

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με όλα τα αστέρια να ποζάρουν μαζί στο τέλος, κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα, σύμβολα ενότητας και θηλυκής δύναμης. Το show απέδειξε ότι η μόδα δεν είναι μόνο κομψότητα και λάμψη, αλλά και ένας τρόπος να μεταδοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στον κόσμο της μόδας.

Τι θα δούμε φέτος

Φέτος, η L’Oréal Paris υπόσχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση. Η πασαρέλα στο Hôtel de Ville θα ενώσει και πάλι υψηλή ραπτική, σύγχρονες τάσεις και δημιουργικότητα, με κάθε εμφάνιση να αναδεικνύει την ομορφιά, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά όλες τις εντυπωσιακές στιγμές του Le Défilé μέσα από το MAD TV, σε μια βραδιά που συνδυάζει ιστορία, μόδα και ομορφιά με ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

Η L’Oréal Paris καλεί όλους να γιορτάσουν τη δύναμη, την ενότητα και τη φωνή των γυναικών μέσα από ένα μοναδικό fashion show, που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού στο Παρίσι: Η 5η της εμφάνιση στο εμβληματικό Le Défilé της L’Oréal Paris

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.