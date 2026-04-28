Beauty 28.04.2026

Αντηλιακό: Πώς θα το εντάξεις σωστά στην καθημερινή σου ρουτίνα

Από SPF και UVA προστασία μέχρι τις νέες ανάλαφρες υφές, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να εντάξεις σωστά το αντηλιακό στη ρουτίνα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν η αντηλιακή προστασία δεν έχει γίνει ακόμη μέρος της καθημερινής σου ρουτίνας, τώρα είναι η στιγμή να την εντάξεις. Δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι ή την παραλία, αλλά κάθε μέρα μέσα στην πόλη. Στην πράξη, ένα SPF30 είναι αρκετό για καθημερινή χρήση, αρκεί να προσφέρει σωστή κάλυψη.

Αυτό που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο δείκτης SPF, αλλά το να προστατεύει το προϊόν τόσο από την UVB ακτινοβολία (που προκαλεί εγκαύματα) όσο και από την UVA, η οποία ευθύνεται για τη φωτογήρανση. Ενδείξεις όπως «broad spectrum», το σύμβολο UVA σε κύκλο ή η σήμανση PA με πολλαπλά “+” δείχνουν υψηλότερη προστασία.

Αντηλιακό: Όλη η αλήθεια πίσω από τις ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία

Υφές και συνθέσεις που αλλάζουν την εμπειρία

Τα σύγχρονα αντηλιακά έχουν εξελιχθεί σημαντικά και πλέον δεν θυμίζουν σε τίποτα τις βαριές, λιπαρές υφές του παρελθόντος. Υπάρχουν ανάλαφρες συνθέσεις που θυμίζουν ενυδατική κρέμα ή serum, απορροφώνται άμεσα και δεν βαραίνουν την επιδερμίδα. Αυτό τα κάνει ιδανικά για καθημερινή χρήση, ακόμη και κάτω από το μακιγιάζ, ενώ είναι κατάλληλα και για λιπαρές ή μεικτές επιδερμίδες που χρειάζονται πιο ελαφριά αίσθηση.

Η πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Η αντηλιακή προστασία πλέον προσαρμόζεται σε κάθε τρόπο ζωής. Οι μορφές σε στικ και mist έχουν κάνει την εφαρμογή πιο εύκολη από ποτέ, ειδικά για ανανέωση μέσα στη μέρα ή όταν είσαι εκτός σπιτιού. Παράλληλα, οι αντηλιακές με χρώμα προσφέρουν ένα φυσικό αποτέλεσμα και ελαφριά κάλυψη, λειτουργώντας σαν ένα γρήγορο «δύο σε ένα» για όσες θέλουν πιο απλές ρουτίνες.

Πέρα από τον ήλιο: Προστασία και φροντίδα μαζί

Τα αντηλιακά νέας γενιάς δεν περιορίζονται μόνο στην προστασία από τον ήλιο. Πολλά περιέχουν αντιοξειδωτικά συστατικά που βοηθούν την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και ενεργά συστατικά ενυδάτωσης και περιποίησης. Έτσι, η αντηλιακή κρέμα μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο skincare βήμα, που προστατεύει, φροντίζει και ενισχύει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας καθημερινά.

1. Caudalie Vinosun High Protection Cream SPF50

2. Anthelios UVMune 400 Oil Control Fluid Αντηλιακό Προσώπου SPF50+

3. Apivita Bee Sun Safe

Το edgy μανικιούρ της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που φέρνει νέα τάση στα νύχια

Αόρατο γαλλικό μανικιούρ: Tο nail trend που δεν φαίνεται αλλά κάνει χαμό

 

Δες επίσης

Τα 3 πιο aesthetic ζώδια που θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα ως content creators
Life

Τα 3 πιο aesthetic ζώδια που θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα ως content creators

28.04.2026
Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά
Food

Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά

28.04.2026
Καις το κέικ; 5 hacks για να βγαίνει πάντα σαν να το πήρες από το ζαχαροπλαστείο
Food

Καις το κέικ; 5 hacks για να βγαίνει πάντα σαν να το πήρες από το ζαχαροπλαστείο

28.04.2026
Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου
Fashion

Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου

28.04.2026
Μισείς τα push-ups; Αυτό το viral hack του TikTok θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη
Fitness

Μισείς τα push-ups; Αυτό το viral hack του TikTok θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη

27.04.2026
4 car decor hacks για να ανανεώσεις το αυτοκίνητό σου
Life

4 car decor hacks για να ανανεώσεις το αυτοκίνητό σου

27.04.2026
4 γεύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά – Ιδανικά για το βράδυ
Life

4 γεύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά – Ιδανικά για το βράδυ

27.04.2026
Πώς να επεκτείνεις τον κοινωνικό σου κύκλο – 5 απλοί τρόποι να κάνεις φίλους ως ενήλικας
Life

Πώς να επεκτείνεις τον κοινωνικό σου κύκλο – 5 απλοί τρόποι να κάνεις φίλους ως ενήλικας

27.04.2026
Συνταγή για τα πιο γρήγορα και εύκολα τρουφάκια σοκολάτας (με υλικά που ήδη έχεις στο ψυγείο σου!)
Food

Συνταγή για τα πιο γρήγορα και εύκολα τρουφάκια σοκολάτας (με υλικά που ήδη έχεις στο ψυγείο σου!)

27.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό