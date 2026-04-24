Beauty 24.04.2026

Coke Zero nails: Το νέο viral nail trend που θα θέλεις… να το πιεις στο ποτήρι

Τα «Coke Zero nails» είναι η νέα viral τάση στο μανικιούρ για το 2026, εμπνευσμένη από το γνωστό αναψυκτικό και τις food-inspired beauty τάσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τα viral food-inspired beauty trends που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια, από τα glazed donut nails της Hailey Bieber μέχρι τα matcha latte και chocolate nails, μια νέα τάση έρχεται να κερδίσει έδαφος στο μανικιούρ: τα λεγόμενα «Coke Zero nails».

coca_cola_zero_nails
https://www.instagram.com/byjonailtech_educator/

Η νέα αυτή αισθητική τάση στηρίζεται στην ιδέα των «edible-inspired» beauty looks, όπου το φαγητό και τα ροφήματα μεταφράζονται σε χρώματα και υφές για τα νύχια. Τα Coke Zero nails αντλούν έμπνευση από το γνωστό αναψυκτικό και συνδυάζουν βαθιές καφέ και μαύρες αποχρώσεις με λαμπερές αντανακλάσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει το σκοτεινό, γυαλιστερό υγρό ενός ποτηριού με ανθρακικό.

Πρόκειται για μια εξέλιξη του chocolate brown trend που είχε κυριαρχήσει στις προηγούμενες σεζόν, αλλά σε πιο ανάλαφρη και ζωντανή εκδοχή, ιδανική για την άνοιξη και το καλοκαίρι 2026. Η νέα τάση δεν βασίζεται μόνο στο χρώμα, αλλά κυρίως στο φινίρισμα: το αποτέλεσμα είναι γυαλιστερό, σχεδόν υγρό, με διακριτικές λάμψεις που θυμίζουν φυσαλίδες.

Πώς δημιουργούνται τα Coke Zero nails

Η τεχνική είναι σχετικά απλή, αλλά το αποτέλεσμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Συνήθως χρησιμοποιείται μία βάση σε διάφανη jelly υφή σε μαύρο ή σκούρο καφέ, πάνω στην οποία προστίθεται glitter top coat. Ο συνδυασμός αυτός δίνει βάθος και δημιουργεί ένα πολυδιάστατο εφέ που αλλάζει με το φως.
Το βασικό στοιχείο είναι η ημιδιαφάνεια, που αποτρέπει το «βαρύ» αποτέλεσμα και επιτρέπει στο χρώμα να δείχνει πιο ρευστό και φυσικό.
Γιατί γίνονται τάση το 2026

Σε αντίθεση με πιο παστέλ και «ήσυχα» μανικιούρ που κυριαρχούν την άνοιξη και το καλοκαίρι, τα Coke Zero nails προτείνουν μια πιο urban και μοντέρνα αισθητική. Είναι μίνιμαλ αλλά όχι απλοϊκά, έντονα αλλά όχι υπερβολικά.

coca_cola_nixia
https://www.instagram.com/noor.nailbar/

Το αποτέλεσμα είναι ένα manicure που λειτουργεί σχεδόν σαν αξεσουάρ: ταιριάζει τόσο με casual εμφανίσεις όσο και με πιο βραδινά looks, ενώ αντανακλά το φως του ήλιου δημιουργώντας συνεχώς διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η νέα αυτή τάση δείχνει να εντάσσεται δυναμικά στο beauty landscape του 2026, επιβεβαιώνοντας πως η μόδα στα νύχια συνεχίζει να αντλεί έμπνευση από… οτιδήποτε μπορούμε να πιούμε ή να φάμε.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
