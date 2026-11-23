Ο οίκος Balenciaga και το Substack σε καλούν να γράψεις μια ιστορία για την πόλη σου με αφορμή τα 25 χρόνια της Le City bag

Με μια ματιά Ο Balenciaga και το Substack προσκαλούν σε συγγραφικό project με αφορμή τα 25 χρόνια της τσάντας Le City.

Ζητείται η συγγραφή ενός "ερωτικού γράμματος" στην πόλη κατοικίας, εστιάζοντας σε προσωπικές εμπειρίες.

Δεν απαιτείται προηγούμενη συγγραφική εμπειρία, η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους.

Οι επιλεγμένες συμμετοχές θα δημοσιευτούν και θα λάβουν αμοιβή 1.000 δολαρίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς το γράψιμο και θέλεις να δεις ένα δικό σου κείμενο να φιλοξενείται κάτω από την ομπρέλα ενός από τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας, μόλις άνοιξε μια σπάνια ευκαιρία. Ο οίκος Balenciaga ενώνει τις δυνάμεις του με την πλατφόρμα Substack και προσκαλεί δημιουργούς και αναγνώστες από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε ένα ανοιχτό κάλεσμα συγγραφής, με αφορμή τα 25 χρόνια της θρυλικής τσάντας Le City.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που βγάζει τη μόδα έξω από τα στενά όρια της πασαρέλας και τη συνδέει με την προσωπική αφήγηση, την αστική κουλτούρα και τις ανθρώπινες ιστορίες. Είτε γράφεις συστηματικά είτε απλώς κρατάς σημειώσεις για όσα παρατηρείς γύρω σου, αυτή η συνεργασία σου δίνει το βήμα, και το κίνητρο, να μοιραστείς τη δική σου ματιά με ένα διεθνές κοινό.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney φορά τα γιορτινά της και πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Syrn

Ένα ερωτικό γράμμα στην πόλη σου

Με αφορμή την επέτειο της Le City, μιας τσάντας που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της μόδας, το project φέρει τον τίτλο «From Le City with Love». Η ιδέα είναι απλή, αλλά βαθιά προσωπική: ο οίκος ζητά από τους συμμετέχοντες να γράψουν ένα είδος ερωτικού γράμματος στην πόλη που αποκαλούν σπίτι τους.



Το ζητούμενο δεν είναι ένας τουριστικός οδηγός, αλλά μια ζωντανή, αυθεντική αποτύπωση του πώς βιώνεις την πόλη σου σήμερα. Οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι μικρές συνήθειες, οι γειτονιές και οι λεπτομέρειες που σου λείπουν όταν φεύγεις μακριά της, γίνονται η πρώτη ύλη για την ιστορία σου.

Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος και τι κερδίζουν

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ότι δεν απαιτείται καμία προηγούμενη συγγραφική εμπειρία, ούτε χρειάζεται να διατηρείς ενεργό λογαριασμό ή newsletter στο Substack. Η πρόσκληση απευθύνεται εξίσου σε έμπειρους αρθρογράφους και σε ανθρώπους που δοκιμάζουν για πρώτη φορά να βάλουν τις σκέψεις τους στο χαρτί.

Όσοι ξεχωρίσουν θα δουν το κείμενό τους να δημοσιεύεται πλάι σε ειδικά ανατεθειμένα δοκίμια στο Le City Bag Anniversary, την παρθενική έκδοση της νέας editorial ενότητας The Masthead του Substack. Επιπλέον, κάθε επιλεγμένη συμμετοχή συνοδεύεται από αμοιβή 1.000 δολαρίων.

Πώς θα στείλεις τη συμμετοχή σου

Για να λάβεις μέρος, χρειάζεται να ετοιμάσεις ένα πρωτότυπο κείμενο εμπνευσμένο από τη θεματική «From Le City with Love», εστιάζοντας στις προσωπικές στιγμές που συνθέτουν τη σχέση σου με την πόλη σου. Αν και δεν ορίζεται αυστηρό όριο λέξεων, μια έκταση γύρω στις 800 λέξεις αποτελεί έναν ιδανικό οδηγό.

Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει τα εξής:

Αποστολή του κειμένου μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Θέμα μηνύματος: Le City Bag Anniversary – submission

Αναφορά του ονόματός σου και ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος για εσένα

Η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026 (στις 09:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, δηλαδή στις 16:00 ώρα Ελλάδας). Αν, λοιπόν, έχεις μια ιστορία που μυρίζει δρόμους, καφέδες και εικόνες της πόλης σου, ίσως αυτή να είναι η στιγμή να την αφηγηθείς.

Διάβασε επίσης: