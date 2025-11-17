Governors Awards 2025: Λάμψη στο κόκκινο χαλί με παστέλ σύννεφα, metallic υφές και διαχρονικές δημιουργίες

Η αυλαία της φετινής κινηματογραφικής σεζόν άνοιξε επίσημα με τα Governors Awards 2025, μια βραδιά που παραδοσιακά προσφέρει την πρώτη ολοκληρωμένη «γεύση» από το στιλ και τη λάμψη που θα ακολουθήσουν την περίοδο των Oscars. Το κόκκινο χαλί γέμισε με μεταλλικές υφές, έντονα χρώματα, αρχιτεκτονικά φορέματα και couture δημιουργίες που έκλεψαν την παράσταση.
Η Anya Taylor-Joy ενσάρκωσε πλήρως την αισθητική των μεγάλων couture οίκων, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Maison Margiela, την οποία συνόδευσε με κοσμήματα Tiffany & Co. Από την άλλη, η Mia Goth, μούσα του Jonathan Anderson, μαγνήτισε τα βλέμματα με μια ογκώδη, αέρινη, ανοιχτόχρωμη μπλε δημιουργία Dior, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της με την υψηλή ραπτική.
Διάβασε επίσης: Η θεωρία του «λάθους πανωφοριού» θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι αυτόν τον χειμώνα
Το φετινό, 16ο ετήσιο gala της Academy of Motion Picture Arts and Sciences, καθοριστικό για την πορεία των μεγάλων υποψηφίων της σεζόν, τίμησε με Honorary Awards τους Tom Cruise, Debbie Allen και τον παραγωγό-σκηνογράφο Wynn Thomas. Παράλληλα, η Dolly Parton έλαβε το Jean Hersholt Humanitarian Award, αν και απουσίασε λόγω προβλημάτων υγείας.
Ακολουθούν όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που καταγράφηκαν στο κόκκινο χαλί της βραδιάς.
Mia Goth
Dior
Anya Taylor-Joy
Maison Margiela
Kristen Stewart
Rodarte
Natalie Portman
Dior
Dakota Johnson
Valentino
Jennifer Lawrence
Dior
Ariana Grande
Dior FW 2007
Cynthia Erivo
Givenchy
Sydney Sweeney
Christian Cowan
Emma Stone
Louis Vuitton
Jennifer Lopez
Elle Fanning
Gucci
Lucy Liu
Zuhair Murad
Lili Reinhart
Jacob Elordi
Amanda Seyfried
Valentino
Διάβασε επίσης: Claudia Schiffer: Το casual look που αξίζει να υιοθετήσεις για τις χριστουγεννιάτικες βόλτες στην πόλη
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.