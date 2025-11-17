Fashion 17.11.2025

Governors Awards 2025: Λάμψη στο κόκκινο χαλί με παστέλ σύννεφα, metallic υφές και διαχρονικές δημιουργίες

mia_goth
Τα Governors Awards 2025 άνοιξαν τη σεζόν των Oscars με λαμπερές εμφανίσεις και τιμητικές διακρίσεις σε κορυφαία ονόματα του Hollywood
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αυλαία της φετινής κινηματογραφικής σεζόν άνοιξε επίσημα με τα Governors Awards 2025, μια βραδιά που παραδοσιακά προσφέρει την πρώτη ολοκληρωμένη «γεύση» από το στιλ και τη λάμψη που θα ακολουθήσουν την περίοδο των Oscars. Το κόκκινο χαλί γέμισε με μεταλλικές υφές, έντονα χρώματα, αρχιτεκτονικά φορέματα και couture δημιουργίες που έκλεψαν την παράσταση.

Η Anya Taylor-Joy ενσάρκωσε πλήρως την αισθητική των μεγάλων couture οίκων, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Maison Margiela, την οποία συνόδευσε με κοσμήματα Tiffany & Co. Από την άλλη, η Mia Goth, μούσα του Jonathan Anderson, μαγνήτισε τα βλέμματα με μια ογκώδη, αέρινη, ανοιχτόχρωμη μπλε δημιουργία Dior, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της με την υψηλή ραπτική.

natalie_portman
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το φετινό, 16ο ετήσιο gala της Academy of Motion Picture Arts and Sciences, καθοριστικό για την πορεία των μεγάλων υποψηφίων της σεζόν, τίμησε με Honorary Awards τους Tom Cruise, Debbie Allen και τον παραγωγό-σκηνογράφο Wynn Thomas. Παράλληλα, η Dolly Parton έλαβε το Jean Hersholt Humanitarian Award, αν και απουσίασε λόγω προβλημάτων υγείας.

Ακολουθούν όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που καταγράφηκαν στο κόκκινο χαλί της βραδιάς.

Mia Goth

Dior

mia_goth
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Anya Taylor-Joy

Maison Margiela

anya_taylor_joy
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kristen Stewart

Rodarte

kristen_stweart
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Natalie Portman

Dior

natalie_portman
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Dakota Johnson

Valentino

dakota_johnson
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jennifer Lawrence

Dior

jennifer_lawrence
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ariana Grande

Dior FW 2007

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Cynthia Erivo

Givenchy

cynthia_erivo
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sydney Sweeney

Christian Cowan

sydney_sweeney
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Emma Stone

Louis Vuitton

emma_stone
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jennifer Lopez

jennifer_lopez
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Elle Fanning

Gucci

elle_fanning
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Lucy Liu

Zuhair Murad

lucy_liu
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Lili Reinhart

lilli_reinhart
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jacob Elordi

jacob_elordi
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Amanda Seyfried

Valentino

amanda
ΑΠΕ-ΜΠΕ

