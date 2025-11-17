Governors Awards 2025: Λάμψη στο κόκκινο χαλί με παστέλ σύννεφα, metallic υφές και διαχρονικές δημιουργίες

Τα Governors Awards 2025 άνοιξαν τη σεζόν των Oscars με λαμπερές εμφανίσεις και τιμητικές διακρίσεις σε κορυφαία ονόματα του Hollywood

Η αυλαία της φετινής κινηματογραφικής σεζόν άνοιξε επίσημα με τα Governors Awards 2025, μια βραδιά που παραδοσιακά προσφέρει την πρώτη ολοκληρωμένη «γεύση» από το στιλ και τη λάμψη που θα ακολουθήσουν την περίοδο των Oscars. Το κόκκινο χαλί γέμισε με μεταλλικές υφές, έντονα χρώματα, αρχιτεκτονικά φορέματα και couture δημιουργίες που έκλεψαν την παράσταση.

Η Anya Taylor-Joy ενσάρκωσε πλήρως την αισθητική των μεγάλων couture οίκων, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Maison Margiela, την οποία συνόδευσε με κοσμήματα Tiffany & Co. Από την άλλη, η Mia Goth, μούσα του Jonathan Anderson, μαγνήτισε τα βλέμματα με μια ογκώδη, αέρινη, ανοιχτόχρωμη μπλε δημιουργία Dior, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη σχέση της με την υψηλή ραπτική.

Το φετινό, 16ο ετήσιο gala της Academy of Motion Picture Arts and Sciences, καθοριστικό για την πορεία των μεγάλων υποψηφίων της σεζόν, τίμησε με Honorary Awards τους Tom Cruise, Debbie Allen και τον παραγωγό-σκηνογράφο Wynn Thomas. Παράλληλα, η Dolly Parton έλαβε το Jean Hersholt Humanitarian Award, αν και απουσίασε λόγω προβλημάτων υγείας.

Ακολουθούν όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που καταγράφηκαν στο κόκκινο χαλί της βραδιάς.

Mia Goth

Dior

Anya Taylor-Joy

Maison Margiela

Kristen Stewart

Rodarte

Natalie Portman

Dior

Dakota Johnson

Valentino

Jennifer Lawrence

Dior

Ariana Grande

Dior FW 2007

Cynthia Erivo

Givenchy

Sydney Sweeney

Christian Cowan

Emma Stone

Louis Vuitton

Jennifer Lopez

Elle Fanning

Gucci

Lucy Liu

Zuhair Murad

Lili Reinhart

Jacob Elordi

Amanda Seyfried

Valentino

