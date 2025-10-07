Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα

Ο οίκος Chloé σε συνεργασία με τον Ομιλο Φάις, ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα αυθεντικό και φιλόξενο περιβάλλον όπου οι πελάτες μπορούν να ανακαλύψουν τις συλλογές του οίκου υπό τη Δημιουργική Διεύθυνση της Chemena Kamali.

Η μπουτίκ διαθέτει συλλογές prêt-à-porter, δερμάτινα είδη, υποδήματα και αξεσουάρ, στεγασμένα σε ένα φωτεινό εσωτερικό που αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς κώδικες της Chloé. Η αρχιτεκτονική γλώσσα του χώρου ενσωματώνει το DNA του γαλλικού Οίκου, επανερμηνευμένο μέσα από ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό πρίσμα. Τοίχοι σε απαλές λευκές υφές ενισχύουν τη φωτεινότητα και την καθαρότητα, ενώ δάπεδα από μπεζ μάρμαρο με έμπνευση από terrazzo προσδίδουν διακριτική κομψότητα. Λεπτομέρειες από ασβεστόλιθο, ζεστός φωτισμός και καθρέφτες δημιουργούν βάθος και οικειότητα. Μία κεντρική κολόνα, πλαισιωμένη από καμπύλα ράφια, αγκυρώνει τον χώρο με ρευστότητα και ισορροπία.

Η νέα μπουτίκ, που βρίσκεται στο ιστορικό κτίριο City Link, επί της οδού Σταδίου 4 στην Αθήνα, ανοίξε τις πόρτες της τέλη Σεπτεμβρίου του 2025.

Σχετικά με τον Όμιλο Φάις

Ο Όμιλος Φάις αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα με εδραιωμένη παρουσία και διευρυμένο αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με 45 χρόνια εμπειρίας των βασικών μετόχων, με ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands, και με διαρκή επέκταση σε 6 συνολικά χώρες, o Όμιλος Φάις συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία του σε βασικές αγορές και διευρύνοντας το δίκτυό τoυ.

Σχετικά με την ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε.

Η Καλογήρου Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Φάις και έναν από τους πλέον δυναμικούς retail operators στον χώρο της πολυτελούς μόδας στην Ελλάδα. Με ιστορία που εκτείνεται για περισσότερες από 13 δεκαετίες, η Καλογήρου Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε μία ισχυρή εταιρική οντότητα με πολυεπίπεδη δραστηριότητα στον κλάδο του luxury retail και του fashion wholesale.

Στο επιχειρηματικό της portfolio περιλαμβάνονται τα καταστήματα Kalogirou, καθώς και ένα σημαντικό δίκτυο μονοθεματικών boutiques διεθνών οίκων, όπως Chloe, Ferragamo, Tod’s, Hogan. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει δίκτυο χονδρικής για επιλεγμένα luxury fashion brands, ενισχύοντας την παρουσία της σε πολλαπλά κανάλια διανομής.

Το 2025, το δίκτυο των μονοθεματικών boutiques της Καλογήρου Α.Ε. θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ένταξη του πρώτου καταστήματος Jimmy Choo στην ελληνική αγορά το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, προσθέτοντας ένα ακόμα εμβληματικό όνομα στο portfolio της εταιρείας.