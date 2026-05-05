Η Sarah Paulson έκανε την πιο ακραία fashion δήλωση στο Met Gala 2026

Η Sarah Paulson έκανε μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις στο Met Gala 2026, επιλέγοντας μια δημιουργία του avant-garde οίκου Matières Fécales που δεν στόχευε απλώς στην εντύπωση, αλλά στη σαφή κοινωνική σάτιρα. Με θεματική συλλογή με τίτλο «The ONE Percent», το look σχολίαζε ευθέως τον κόσμο του υπερπλούτου, μετατρέποντας την εμφάνιση σε performance με πολιτική διάσταση.

Το σύνολο αποτελούνταν από ένα εντυπωσιακό κόκκινο-γκρι τούλινο φόρεμα με υπερβολικό όγκο και θεατρική κατασκευή, λευκά opera gloves και ένα δραματικό bow, στοιχεία που ενίσχυαν τη λογική της υπερβολής και της αισθητικής «υπερφόρτωσης». Η εικόνα ολοκληρώθηκε με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό στοιχείο: ένα χαρτονόμισμα τοποθετημένο ως μάσκα στα μάτια, συμβολίζοντας την τύφλωση από τον πλούτο και ενισχύοντας το κοινωνικό σχόλιο της δημιουργίας.

Η επιλογή της ηθοποιού ανέδειξε το βασικό παράδοξο του Met Gala: μια εκδήλωση υπερπολυτελείας όπου η ίδια η πολυτέλεια γίνεται εργαλείο κριτικής. Παρότι το κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art αποτελεί σύμβολο status και υψηλής μόδας, το συγκεκριμένο look αξιοποίησε αυτή ακριβώς τη συνθήκη για να σχολιάσει το σύστημα εκ των έσω, ενισχύοντας την έννοια του «Costume Art» ως μέσο προβληματισμού και όχι απλής αισθητικής.

Το styling ολοκληρώθηκε με choker από τον οίκο Boucheron, από τη συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας Histoire de Style, Art Déco, ενώ το συνολικό concept επιμελήθηκε η stylist Karla Welch, δίνοντας στο look μια αυστηρά επιμελημένη αλλά και βαθιά συμβολική ταυτότητα.

