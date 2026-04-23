Beauty 23.04.2026

Η Teyana Taylor στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Revlon «Be Unforgettable»

Η Teyana Taylor πρωταγωνιστεί στη νέα παγκόσμια καμπάνια της Revlon Be Unforgettable, που αναδεικνύει το κραγιόν ως σύμβολο αυτοπεποίθησης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Revlon προχωρά σε μια νέα παγκόσμια καμπάνια που επαναπροσδιορίζει το κραγιόν ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό προϊόν ομορφιάς. Με το νέο της project, με τίτλο «Be Unforgettable», η εταιρεία θέλει να αναδείξει τη δύναμη της αυτοέκφρασης, της αυτοπεποίθησης και της προσωπικότητας μέσα από το μακιγιάζ, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη γυναίκα που ξεχωρίζει για το στυλ αλλά και για το περιεχόμενό της.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η Teyana Taylor, η οποία αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο εκπροσωπώντας τη φιλοσοφία της Revlon για αυθεντικότητα και δημιουργικότητα χωρίς περιορισμούς. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το κραγιόν δεν αποτελεί μόνο αισθητική επιλογή, αλλά και έναν τρόπο έκφρασης ταυτότητας και αυτοπεποίθησης στην καθημερινότητα.

Η νέα σειρά προϊόντων περιλαμβάνει τόσο κλασικές αποχρώσεις που έχουν συνδεθεί με την ιστορία της μάρκας όσο και νεότερες καινοτομίες, όπως το Super Lustrous Ultra Lipstick. Το συγκεκριμένο προϊόν συνδυάζει έντονο, ζωντανό χρώμα με ενυδατική φροντίδα που θυμίζει lip balm, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες για άνεση και διάρκεια.

Σύμφωνα με την Erika Woods, αντιπρόεδρο marketing της εταιρείας, η συνεργασία με την Teyana Taylor αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Revlon να προβάλλει γυναίκες που ξεχωρίζουν τόσο για το στυλ όσο και για την ουσία τους. Όπως σημείωσε, η καμπάνια εστιάζει σε προσωπικότητες που εμπνέουν μέσα από τη δράση, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους.

Η Taylor από την πλευρά της δήλωσε ότι η συμμετοχή της στο Be Unforgettable αποτελεί τιμή, τονίζοντας ότι η έννοια της «αξέχαστης» παρουσίας δεν σχετίζεται με την τελειότητα, αλλά με την αυθεντικότητα και τη βαθύτερη ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Όπως ανέφερε, η ομορφιά αποκτά πραγματική αξία όταν ενισχύει την προσωπικότητα χωρίς να την επισκιάζει.

Η νέα πλατφόρμα της Revlon σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Colle McVoy και τη δική της in-house ομάδα, ενώ θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες συμμετοχές. Ήδη στο project συμμετέχει και η τραγουδοποιός Megan Moroney, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο διευρυμένης και πολυδιάστατης καμπάνιας.

Με το Be Unforgettable, η Revlon επιχειρεί να συνδέσει την ομορφιά με την προσωπική έκφραση, προβάλλοντας μια νέα γενιά γυναικών που δεν ακολουθούν απλώς τάσεις, αλλά τις δημιουργούν.

