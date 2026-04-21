Jessica Chastain: Το νέο hair look που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Η ηθοποιός υιοθετεί νέο bob κούρεμα, αλλάζοντας εντυπωσιακά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί και τραβώντας όλα τα βλέμματα

Η Jessica Chastain εμφανίστηκε στην 12η ετήσια τελετή των Breakthrough Prize Ceremony στο Λος Άντζελες, στις 18 Απριλίου, με μια εμφανή αλλαγή στην εξωτερική της εικόνα που τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Η ηθοποιός, γνωστή για τα μακριά κόκκινα μαλλιά της, υιοθέτησε ένα πιο κοντό καρέ (bob), το οποίο φτάνει λίγο πάνω από το πηγούνι. Η νέα αυτή επιλογή έδωσε έναν πιο σύγχρονο και καθαρό χαρακτήρα στην εμφάνισή της, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και αλλάζοντας αισθητά το στιλ της.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, επέλεξε δημιουργία του οίκου Oscar de la Renta, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα και ανανέωση. Το αποτέλεσμα κινήθηκε σε πιο μίνιμαλ γραμμές, με το νέο κούρεμα να λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της συνολικής εικόνας.

Η αλλαγή στα μαλλιά έγινε ακόμη πιο συζητήσιμη μέσα από ανάρτηση της ίδιας στα social media, όπου παρουσιάστηκε η διαδικασία πριν και μετά το κούρεμα. Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας σχόλια και αντιδράσεις από θαυμαστές και πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος, που στάθηκαν θετικά στη νέα της εμφάνιση.

Παράλληλα με τις εμφανίσεις της, η Chastain συνεχίζει την επαγγελματική της δραστηριότητα. Η σειρά «The Savant», στην οποία πρωταγωνιστεί, αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι, μετά από καθυστέρηση. Στη σειρά υποδύεται μια ερευνήτρια που διεισδύει σε διαδικτυακά δίκτυα μίσους με στόχο την πρόληψη βίαιων ενεργειών.

Η πρόσφατη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, σε συνδυασμό με τις νέες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, συνθέτουν μια περίοδο έντονης ανανέωσης για την Jessica Chastain, τόσο σε επίπεδο εικόνας όσο και καριέρας.

