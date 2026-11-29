Από το άγχος μέχρι την πλήξη, τα συναισθήματα που μπορεί να κρύβονται πίσω από τις online παρορμητικές αγορές

Στην ψηφιακή εποχή, όπου οι αγορές είναι πλέον προσβάσιμες με ένα κλικ, η παρόρμηση για κατανάλωση έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η κοινωνική εμπορία, οι ταχύτατα μεταβαλλόμενες τάσεις και οι εξατομικευμένες εμπειρίες αγορών έχουν αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που καταναλώνουμε, αλλά και τους λόγους πίσω από αυτήν την κατανάλωση. Τι συμβαίνει ψυχολογικά όταν οι αγορές γίνονται πηγή άνεσης, ανταμοιβής ή διαφυγής; Και πότε η αθώα «retail therapy» ξεπερνά τα όρια και γίνεται κάτι πιο προβληματικό;

Ο ψυχολόγος και συγγραφέας David Waskuri, σε συνέντευξή του, εμβαθύνει στην ψυχολογία πίσω από την επιθυμία μας για ψώνια, τους μηχανισμούς που ενθαρρύνουν τις παρορμητικές αγορές και πώς η κατανόηση αυτών των παραγόντων μπορεί να μας βοηθήσει να χτίσουμε μια πιο υγιή σχέση με την κατανάλωση.

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Τι είναι η «Retail Therapy» και πότε γίνεται ανησυχητική;

Το «retail therapy» περιγράφει τη χρήση των αγορών ως μέσο για τη ρύθμιση συναισθημάτων, όπως το άγχος, η θλίψη, ο φόβος ή απλώς η πλήξη. Μια αγορά μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή αίσθηση ευχαρίστησης, ελέγχου ή προσμονής. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτή η ανακούφιση εξαφανίζεται και η αγοραστική συμπεριφορά γίνεται μια επαναλαμβανόμενη αντίδραση σε δυσάρεστα συναισθήματα.

Το φαινόμενο συζητείται ευρέως στο διαδίκτυο, με εκατομμύρια αναρτήσεις σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram. Η πρακτική της επίδειξης μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που έχουν αγοραστεί πρόσφατα, συχνά στον χώρο της μόδας, αν και μπορεί να μοιάζει με ένα αστείο και σχετικό meme, εγείρει σοβαρά ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάγκη για κατανάλωση, τις συνεχείς αλλαγές στις τάσεις της μόδας και, ενδεχομένως, τον εθισμό στις αγορές.

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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στους 6 ανθρώπους στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ ζει με κάποια ψυχική πάθηση, με 1 στους 3 να μην λαμβάνει θεραπεία. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ενσωματώνει ανθυγιεινούς μηχανισμούς αντιμετώπισης, όπως η «retail therapy» και οι παρορμητικές αγορές. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Iowa εκτιμά ότι η συχνότητα της παρορμητικής αγοραστικής διαταραχής ανέρχεται στο 5.8% στους Αμερικανούς ενήλικες.

Η διάκριση μεταξύ παρορμητικής αγοράς και εθισμού

Ο David Waskuri, ψυχολόγος, συγγραφέας του βιβλίου «Dark Psychology» και CEO της Sveapsykologerna, μιας ψυχολογικής πρακτικής στη Σουηδία, διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ μιας παρορμητικής αγοραστικής διαταραχής και ενός «εθισμού στις αγορές».

«Οι όροι συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αλληλοεπικαλυπτόμενες συμπεριφορές, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη διάγνωση με την ονομασία “shopping addiction” στο DSM-5-TR», εξηγεί ο David Waskuri. «Η παρορμητική αγορά γενικά αναφέρεται σε μια επίμονη και δύσκολα ελεγχόμενη παρόρμηση για αγορές, συχνά παρά τις αρνητικές συνέπειες. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο «shopping addiction», συνήθως περιγράφουν ένα μοτίβο που μοιάζει με συμπεριφορικό εθισμό: ισχυρές παρορμήσεις ή επιθυμίες, απώλεια ελέγχου, επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες διακοπής και συνέχιση των αγορών παρά τα οικονομικά, συναισθηματικά ή σχέση προβλήματα».

Η ουσιαστική διάκριση, σύμφωνα με τον ειδικό, βρίσκεται ανάμεσα στην απόλαυση των αγορών και στην απώλεια ελέγχου πάνω σε αυτές. Οι αγορές γίνονται κλινικά ανησυχητικές όταν η συμπεριφορά είναι επίμονη, δύσκολα ελεγχόμενη και προκαλεί σημαντική δυσφορία ή δυσλειτουργία.

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Ο κύκλος της «Retail Therapy»

Η «retail therapy» συνήθως αναφέρεται στις αγορές ως μέσο ρύθμισης συναισθημάτων, παρά ως αγορά για την κάλυψη πραγματικών αναγκών. Κάποιος μπορεί να ψωνίζει όταν αισθάνεται στρες, μοναξιά, άγχος ή χαμηλή διάθεση. Η αγορά ενός προϊόντος μπορεί να δημιουργήσει προσμονή, ενθουσιασμό και μια προσωρινή αίσθηση ανταμοιβής ή ελέγχου.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, περιστασιακή «retail therapy» δεν είναι απαραίτητα προβληματική. Η ανησυχία προκύπτει όταν η αγοραστική συμπεριφορά γίνεται μία από τις κύριες στρατηγικές διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων και το άτομο βιώνει επαναλαμβανόμενες αρνητικές συνέπειες.

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Ένας τυπικός ψυχολογικός κύκλος μπορεί να έχει την εξής μορφή: Ένα άτομο βιώνει ένα δυσάρεστο συναίσθημα, όπως στρες, θλίψη, μοναξιά ή πλήξη. Αυτό δημιουργεί μια παρόρμηση για να κάνει κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που αισθάνεται. Στη συνέχεια, αρχίζει να περιηγείται ή να ψωνίζει, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προσμονή και να αποσπάσει προσωρινά την προσοχή από το αρχικό συναίσθημα. Η πραγματοποίηση της αγοράς μπορεί στη συνέχεια να παράγει μια βραχυπρόθεσμη αίσθηση ευχαρίστησης, ανακούφισης ή ελέγχου. Ωστόσο, το θετικό συναίσθημα μπορεί να εξαφανιστεί σχετικά γρήγορα. Για κάποιον με προβληματική αγοραστική συμπεριφορά, μπορεί να αντικατασταθεί από ενοχές, μεταμέλεια, άγχος ή οικονομικό στρες. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί τελικά να πυροδοτήσουν ένα νέο επεισόδιο αγορών, δημιουργώντας έναν αυτο-ενισχυόμενο κύκλο.

Παράγοντες κινδύνου και οι ρόλος της τεχνολογίας

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό προφίλ ατόμου που αναπτύσσει προβληματική αγοραστική συμπεριφορά. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλότερος σε άτομα που δυσκολεύονται να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους ή που βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, παρορμητικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή υψηλά επίπεδα στρες. Άλλες παρορμητικές ή εθιστικές συμπεριφορές μπορούν επίσης να συνυπάρχουν.

Το περιβάλλον παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι αγορές είναι πλέον διαθέσιμες είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα μέσω ενός smartphone, και οι άνθρωποι εκτίθενται συνεχώς σε διαφημίσεις, influencers, εξατομικευμένες προτάσεις και ευκαιρίες για αγορές. Αυτός ο συνδυασμός ψυχολογικής ευαλωτότητας και ενός περιβάλλοντος σχεδιασμένου για να κάνει τις αγορές εξαιρετικά εύκολες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να ενθαρρύνουν τις παρορμητικές αγορές. Αυτές περιλαμβάνουν αγορές με ένα κλικ, αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής, εξατομικευμένες προτάσεις, χρονοδιακόπτες αντίστροφης μέτρησης, μηνύματα για περιορισμένο απόθεμα, flash sales, push notifications και όρια δωρεάν μεταφορικών. Η κοινωνική απόδειξη μπορεί επίσης να είναι ισχυρή – για παράδειγμα, η προβολή ότι ένα αντικείμενο είναι δημοφιλές, trend ή αγοράζεται από άλλα άτομα. Από ψυχολογική άποψη, πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζουν την επείγουσα ανάγκη, την ανταμοιβή και την ευκολία. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ της εμφάνισης μιας παρόρμησης και της ολοκλήρωσης της αγοράς, τόσο λιγότερη ευκαιρία υπάρχει για περισυλλογή.

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Ο David Waskuri τονίζει ότι η ρύθμιση είναι σημαντική, ειδικά όταν οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν παρορμητικές αποφάσεις ή όταν εμπλέκονται νεότεροι και δυνητικά ευάλωτοι καταναλωτές. Η διαφάνεια είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι καταναλωτές πρέπει να αναγνωρίζουν πότε διαφημίζονται και να μην χειραγωγούνται μέσω παραπλανητικών πληροφοριών, τεχνητής επείγουσας ανάγκης ή σχεδιαστικών πρακτικών που καθιστούν την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων άσκοπα δύσκολη.

Ενώ η παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης ως ζήτημα ψυχικής υγείας, ο David Waskuri επισημαίνει ότι η ιατρικοποίηση της φυσιολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς πρέπει να αποφεύγεται. Η απόλαυση των αγορών, η περιστασιακή παρορμητική αγορά ή η χρήση των αγορών για βελτίωση της διάθεσης δεν συνιστούν αυτόματα ψυχιατρική διαταραχή. Η πρόκληση έγκειται στον εντοπισμό του σημείου όπου μια κοινή συμπεριφορά γίνεται επίμονη, ανεξέλεγκτη και σημαντικά επιβλαβής.

Η αναγνώριση της προβληματικής αγοραστικής συμπεριφοράς ως διάγνωσης θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν ότι η σοβαρή παρορμητική συμπεριφορά δεν είναι απλώς θέμα έλλειψης ευθύνης. Ωστόσο, μια διάγνωση από μόνη της δεν εξαλείφει το στίγμα ή δεν εγγυάται την κατανόηση. Συχνά, η αγοραστική συμπεριφορά μπορεί να μοιάζει αβλαβής από έξω, ακόμη και όταν κάποιος βιώνει σοβαρή απώλεια ελέγχου, χρέη, ντροπή ή προβλήματα στις σχέσεις. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις συνέπειες, ανεξάρτητα από το αν η συμπεριφορά αυτή έχει πλέον τη δική της διαγνωστική ετικέτα.

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