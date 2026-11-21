Η μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής επιστρέφει για 16η χρονιά, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do, με ένα εντυπωσιακό line-up

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do.

Το φετινό concept είναι «WE ARE ALL MADE OF STARS», συνδυάζοντας μόδα και μουσική.

Συμμετέχουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές και brands μόδας.

Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά τη διοργάνωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει και το πρώτο teaser του intro video μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντάς μας μια πρώτη γεύση από τη λάμψη, την ενέργεια και τη μοναδική ατμόσφαιρα που πρόκειται να κυριαρχήσουν στη φετινή διοργάνωση!

Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», το MadWalk επιστρέφει για 16η χρονιά, πιο λαμπερό και εντυπωσιακό από ποτέ, έτοιμο να ενώσει για ακόμη μία φορά τη μόδα με τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό show που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις. Το teaser του intro video μάς βάζει ήδη στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς και ανεβάζει την προσμονή για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν πάνω στη σκηνή και την πασαρέλα.

Το μεγάλο fashion & music event της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do, με αγαπημένους καλλιτέχνες, κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές, ξεχωριστά fashion brands και εντυπωσιακά performances να συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό υπερθέαμα.

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Το teaser του intro video μάς βάζει στο κλίμα!

Το πρώτο teaser είναι εδώ και σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής αντίστροφης μέτρησης για τη μεγάλη βραδιά. Με το φετινό concept να περιστρέφεται γύρω από τη λάμψη και τη μοναδικότητα κάθε δημιουργικής έκφρασης, το MadWalk 2026 έρχεται να υπενθυμίσει πως όλοι είμαστε φτιαγμένοι από αστέρια!

Μόδα και μουσική συναντιούνται σε μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου τα catwalks μετατρέπονται σε σκηνές, οι δημιουργίες των σχεδιαστών αποκτούν μουσικό ρυθμό και οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών υπόσχονται δυνατές στιγμές.

Όλα τα ονόματα που θα δούμε στη σκηνή του MadWalk 2026

Το φετινό καλλιτεχνικό line-up συγκεντρώνει μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Σάκης Ρουβάς, Ελένη Φουρέιρα, Πέτρος Ιακωβίδης, Θοδωρής Φέρρης, Κατερίνα Λιόλιου, Μαρίνα Σάττι, Πέγκυ Ζήνα, Ρένα Μόρφη, Kidd, Biased Beast, Danae, Evangelia, FY, Klavdia, Τάνια Μπρεάζου, Lila, Ήβη Αδάμου, Λένα Ζευγαρά και Playmen.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και η Yucatan, προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή παρουσία στο show.

Από το fashion κομμάτι δεν θα μπορούσαν να λείπουν σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής δημιουργικής σκηνής. Οι Celia Kritharioti, Daphne Valente, Deux Hommes, Dimitris Petrou, Georgia de Graecia, Sotiris Georgiou, Stelios Koudounaris, Paris Valtadoros, Vassilis Zoulias, Pericles Kondylatos και Αθανάσιος Βασιλειάδης θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους.

Το fashion line-up συμπληρώνουν τα brands 5226 by Celia Kritharioti, BSB, Greatness Athens και MAC Cosmetics.

Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στην παρουσίαση

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας θα έχει και φέτος στο τιμόνι της παρουσίασης τη Βίκυ Καγιά, η οποία επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στον θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη στενή της σύνδεση με τον κόσμο της μόδας και του MadWalk.

Το αγαπημένο fashion icon, με τη χαρακτηριστική της αισθητική, τη δυναμική σκηνική παρουσία και την πολυετή εμπειρία της στον χώρο, αναλαμβάνει να δώσει τον δικό της ξεχωριστό τόνο στη μεγάλη βραδιά, καλωσορίζοντας καλλιτέχνες, σχεδιαστές και fashion brands σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, δημιουργικότητα και εκπλήξεις.

Οι Fashion Heroes επιστρέφουν

Στο MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφουν και οι «Fashion Heroes», με τους Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini να συμμετέχουν στα ξεχωριστά projects που θα πλαισιώσουν τη φετινή διοργάνωση.

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Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το MadWalk 2026;

Το ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do, όπου η μόδα και η μουσική θα συναντηθούν σε ένα show γεμάτο λάμψη, εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές.

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του mad.gr και όσοι θέλουν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Το teaser μόλις κυκλοφόρησε, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και όλα δείχνουν πως το MadWalk 2026 by Three Cents θα είναι μια βραδιά που θα συζητηθεί!