Η Πέγκυ Ζήνα έκανε το ντεμπούτο της στο MadWalk 2026 με τον Paris Valtadoros και μίλησε για την ξεχωριστή συνεργασία τους στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE»

Με μια ματιά Η Πέγκυ Ζήνα έκανε το ντεμπούτο της στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Συμμετείχε στο fashion show του σχεδιαστή Paris Valtadoros, τον οποίο αγαπά πολύ.

Η εμφάνισή της συνδύασε τη μουσική της με το τραγούδι "Vogue" της Madonna.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι απόλαυσε την καλλιτεχνική πρόκληση και τη συνεργασία με μοντέλα και χορευτές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή στιγμή στην καλλιτεχνική της πορεία έζησε η Πέγκυ Ζήνα στο MadWalk 2026 by Three Cents, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεσμού, συμμετέχοντας στο εντυπωσιακό fashion show του Paris Valtadoros. Η αγαπημένη τραγουδίστρια άφησε για λίγο πίσω της τη γνώριμη μουσική σκηνή και μπήκε σε έναν διαφορετικό ρόλο, σε ένα performance που συνδύασε τη μόδα, τη μουσική και τη θεατρικότητα με άρωμα Αναγέννησης. Με τη συλλογή «THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance» να αποτελεί το σκηνικό της εμφάνισής της, η Πέγκυ Ζήνα έδωσε τη δική της ερμηνευτική και σκηνική πινελιά σε μια παρουσίαση που είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

Μιλώντας στην κάμερα του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE», η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συμμετοχή της, αποκαλύπτοντας πως πίσω από την απόφασή της να βρεθεί στο MadWalk βρισκόταν ένας άνθρωπος με τον οποίο τη συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση, ο σχεδιαστής Paris Valtadoros.

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«Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω πολύ καιρό να κάνω κάτι τέτοιο και υπεύθυνος για αυτό είναι ο σχεδιαστής της καρδιάς μου, ο Paris Valtadoros. Τον αγαπώ πολύ και πραγματικά, πιστεύω ότι δεν θα το έκανα για κανέναν άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πέγκυ Ζήνα: Από το «Δεν θα πας πουθενά» στο «Vogue» της Madonna

Η εμφάνιση της Πέγκυς Ζήνα είχε και μια μουσική έκπληξη, καθώς το τραγούδι «Δεν θα πας πουθενά» συνάντησε το διαχρονικό «Vogue» της Madonna. Η τραγουδίστρια ανέβηκε υπερυψωμένη στο κέντρο της σκηνής, πλαισιωμένη από χορεύτριες, οι οποίες με τις χορευτικές τους κινήσεις δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε στη λάμψη και την αισθητική της μόδας.

Η ίδια αποκάλυψε πως απόλαυσε ιδιαίτερα αυτή τη διαφορετική καλλιτεχνική πρόκληση, καθώς χρειάστηκε να αφήσει για λίγο τον συνηθισμένο ρόλο της ερμηνεύτριας και να γίνει μέρος μιας ολοκληρωμένης fashion performance. «Το χάρηκα πολύ, μπήκα σε έναν ρόλο, εκτός από το τραγούδι «Δεν θα πας πουθενά», να πούμε το παγκόσμιο τραγούδι της μόδας, το «Vogue» της Madonna», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε και στους ανθρώπους που πλαισίωσαν την εμφάνισή της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τα μοντέλα, τις δημιουργίες και τους χορευτές που συμμετείχαν στο show. «Μου άρεσε πάρα πολύ που πλαισιώθηκα από καταπληκτικά μοντέλα, καταπληκτικά ρούχα και φοβερούς χορευτές», πρόσθεσε.

Και κάπως έτσι, η Πέγκυ Ζήνα έκανε το δικό της ντεμπούτο στο MadWalk 2026 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης μπορεί να βρει νέους τρόπους να εκφραστεί μέσα από τη μουσική.

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