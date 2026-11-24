Η Georgia De GRAECIA ξεχωρίζει τα αγαπημένα της fashion αξεσουά λίγο πριν παρουσιάσει τη συλλογή της στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Η Georgia De Graecia περιέγραψε τη συλλογή της ως «retro, glam και 70s».

Αγαπημένα της αξεσουάρ είναι οι μπότες, οι ζώνες και τα γυαλιά ηλίου.

Η συλλογή της παρουσιάστηκε στο MadWalk 2026 by Three Cents με τον Biased Beast.

Η παρουσίαση συνδύασε αισθητική 70s, glam rock και disco με denim και δερμάτινα κομμάτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν παρουσιάσει τη νέα της συλλογή στο MadWalk 2026 by Three Cents, η Georgia De Graecia απάντησε σε ένα γρήγορο Q&A, αποκαλύπτοντας το ύφος των δημιουργιών της, τις προσωπικές της fashion αδυναμίες αλλά και τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει λίγο πριν βγει μπροστά στο κοινό.

Όταν κλήθηκε να περιγράψει τη συλλογή της με 3 λέξεις, επέλεξε τους όρους «retro, glam και 70s», δίνοντας με μια μόνο φράση τον αισθητικό πυρήνα όσων ετοιμαζόταν να δείξει στην πασαρέλα. Στα 3 αγαπημένα της αξεσουάρ ξεχώρισε τις «μπότες, ζώνες και γυαλιά ηλίου», κομμάτια-κλειδιά που μπορούν να μεταμορφώσουν ένα σύνολο και να του δώσουν χαρακτήρα. Όσο για το αν έχει ντύσει ποτέ κάποιον celebrity που δεν συμπαθεί, απάντησε με χιούμορ και ετοιμότητα πως «δεν είχε ακόμα την τύχη», κλείνοντας το γρήγορο Q&A με ανάλαφρη διάθεση.

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Retro glam και εκρηκτικός rock ρυθμός με τον Biased Beast

Η Georgia De Graecia έφερε retro glam και disco αισθητική στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents, με τον Biased Beast να δίνει τον δικό του εκρηκτικό rock ρυθμό στην παρουσίαση και να ανεβάζει αμέσως τον παλμό. Ερμηνεύοντας τα «Take My Breath» και «How Deep Is Your Love», ο καλλιτέχνης μετέτρεψε το catwalk σε μια πραγματική rock συναυλία, με τα drums και το έντονο κόκκινο σκηνικό να ανεβάζουν την ένταση και να δημιουργούν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα από την πρώτη στιγμή.

Την ίδια στιγμή, η σχεδιάστρια παρουσίασε δημιουργίες με το signature Baravelle print, denim κομμάτια, δερμάτινα γιλέκα, κοτλέ παντελόνια και 70s αναφορές, συνδυάζοντας τη νοσταλγική διάθεση της δεκαετίας με πιο ωμές και τολμηρές γραμμές, ενώ τα παπούτσια MIGATO ολοκλήρωσαν τα looks και έδεσαν αρμονικά το τελικό styling. Ένα fashion act που συνδύασε τη νοσταλγική διάθεση των 70s με glam rock vibes και αστείρευτη ενέργεια, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη σκηνή της διοργάνωσης.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis Photography

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