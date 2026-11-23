Με μια ματιά Η Τάνια Μπρεάζου ερμήνευσε το "You Can Leave Your Hat On" στο MadWalk 2026, αποκαλύπτοντας lingerie.

Το 5226 by Celia Kritharioti παρουσίασε μια πιο θηλυκή, βραδινή αισθητική, απομακρύνοντας από το street style.

Η πασαρέλα περιλάμβανε σατέν, δαντέλα, lingerie-inspired λεπτομέρειες και έντονα χρώματα όπως ροζ και τιρκουάζ.

Η εμφάνιση συνδύασε μουσική και μόδα, με την Τάνια Μπρεάζου να δίνει ενέργεια και αυτοπεποίθηση στην παρουσίαση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική πλευρά του 5226 by Celia Kritharioti αποκαλύφθηκε μόλις στο MadWalk 2026 by Three Cents, με την Τάνια Μπρεάζου να αναλαμβάνει το μουσικό μέρος ενός catwalk, ερνημεύοντας το «You Can Leave Your Hat On», που κινήθηκε σε πιο αισθησιακούς, τολμηρούς και glamorous ρυθμούς. Το νεανικό brand άφησε για λίγο στην άκρη τους street και casual κώδικες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις προηγούμενες παρουσιάσεις του στον θεσμό, δίνοντας χώρο σε μια πιο θηλυκή, βραδινή αισθητική που είχε έντονη σκηνική παρουσία.

Η Τάνια Μπρεάζου επέλεξε ένα κομψό κοστούμι, με ένα ανδρόγυνο look για την εμφάνισή της στο MadWalk 2026, όμως επιφύλασσε μια fashion έκπληξη κατά τη διάρκεια του act της. Καθώς ερμήνευε το τραγούδι της, άρχισε να αφαιρεί σταδιακά τα ρούχα της, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο lingerie set, αποτελούμενο από σουτιέν και ψηλόμεσο εσώρουχο. Με αυτή τη θεατρική στιλιστική μεταμόρφωση, έδωσε μια πιο αισθησιακή διάσταση στην εμφάνισή της, συνδυάζοντας τη μουσική με το fashion στοιχείο της βραδιάς.

Η πασαρέλα γέμισε σατέν υφές, δαντέλες, lingerie-inspired λεπτομέρειες και σιλουέτες που ακολουθούσαν τις γραμμές του σώματος, χωρίς να χάνουν την αίσθηση της κίνησης. Οι μακριές δημιουργίες έδωσαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με υφάσματα που κυλούσαν σε κάθε βήμα και sleek γραμμές που ισορροπούσαν ανάμεσα στον αισθησιασμό και την κομψότητα. Ανάμεσα στα βραδινά looks, τα πιο κοντά κομμάτια έδωσαν διαφορετικό ρυθμό στο catwalk, δημιουργώντας εναλλαγές και ανεβάζοντας την ένταση της παρουσίασης.

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Το χρώμα είχε τη δική του θέση στο show, με το ροζ και το τιρκουάζ να ξεχωρίζουν μέσα από ένα παιχνίδι αντιθέσεων με το ασπρόμαυρο. Οι αποχρώσεις έδωσαν φρεσκάδα στις εμφανίσεις, ενώ η συνολική εικόνα κράτησε έναν νεανικό χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζεται σε μια προβλέψιμη προσέγγιση του βραδινού ντυσίματος.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Τάνια Μπρεάζου, η οποία έδωσε τον δικό της παλμό στην παρουσίαση, με ενέργεια, ένταση και σκηνική αυτοπεποίθηση. Η φωνή της έδωσε τον ρυθμό στα μοντέλα, ενώ η παρουσία της πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο δυναμισμού σε μια πασαρέλα που είχε σχεδιαστεί για να ξεχωρίζει. Το «baby, take off your coat» έγινε το soundtrack μιας παρουσίασης που κινήθηκε σε αισθησιακά μονοπάτια, με την τραγουδίστρια να κρατά την ενέργεια ψηλά και το κοινό να ακολουθεί τον ρυθμό.

Το 5226 της Celia Kritharioti παρουσίασε στο MadWalk 2026 μια ανανεωμένη αισθητική, πιο θηλυκή και βραδινή, αλλά με τον youthful χαρακτήρα του brand να παραμένει αναλλοίωτος. Ένα catwalk με σατέν, δαντέλα, χρώμα, κίνηση και looks που έκαναν τη δική τους δήλωση στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion event της Αθήνας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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