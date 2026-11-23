Η BSB παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο MadWalk 2026 by Three Cents, πλαισιωμένη μουσικά από τον Kidd και την Evangelia

Με μια ματιά Η urban ενέργεια του Kidd και η pop λάμψη της Evangelia συνδυάστηκαν στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Η BSB παρουσίασε μια συλλογή που συνδυάζει minimal και έντονα στοιχεία, glamour και street style.

Η φιλοσοφία της BSB είναι ότι η μόδα είναι ελεύθερη και ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την προσωπική έκφραση.

Η σκηνική συνάντηση μόδας και μουσικής, με Kidd και Evangelia, ανέδειξε τη δυναμική και απρόβλεπτη γυναικεία ταυτότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η urban ενέργεια του Kidd συνάντησε πριν από λίγο την εκρηκτική pop αισθητική της Evangelia στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, σε ένα εκπληκτικό act με την υπογραφή της BSB! Με το χρυσό και το μαύρο να κυριαρχούν στο φόντο, το stage απέκτησε αμέσως έντονη ατμόσφαιρα και δυναμισμό, χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο φρέσκες στιγμές της βραδιάς.

Η Evangelia και ο Kidd ανέβηκαν στη σκηνή και ανέβασαν αμέσως τη διάθεση, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό και ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργειά τους. Η Evangelia επέλεξε ένα λαμπερό look, με τζιν παντελόνι που είχε ανοίγματα στους γοφούς και στρας, συνδυασμένο με ασορτί τοπ διακοσμημένο με στρας. Από την άλλη, ο Kidd κινήθηκε σε πιο minimal ύφος, φορώντας μαύρο τζιν και ένα λευκό φανελάκι. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα δυναμικό σκηνικό, συνδυάζοντας μουσική, στιλ και ανεβασμένη διάθεση.

Το act άνοιξε με τον Kidd, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του στον θεσμό, να κάθεται επάνω σε ένα ψηλό σκαμπό, έχοντας πίσω του μια κατασκευή γεμάτη φώτα, ερμηνεύοντας μόνος του το «Μόλις γνωριστήκαμε». Λίγο αργότερα, η Evangelia, στην επιστροφή της στη διοργάνωση για 5η χρονιά, έκανε την είσοδό της περπατώντας με αυτοπεποίθηση στο catwalk και τραγουδώντας το «Λόγια». Καθώς τα μοντέλα διέσχιζαν την πασαρέλα με τις νέες δημιουργίες της BSB, οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν επάνω στη σκηνή και ένωσαν τις φωνές τους, απογειώνοντας το show με τη χημεία και τον ρυθμό τους.

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Tο χαρακτηριστικό «BSB twist» στη σκηνή

Η νέα συλλογή της BSB εστίασε στην ιδέα ότι η σύγχρονη γυναίκα δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μία μόνο εκδοχή του εαυτού της, ούτε να ακολουθεί κατά γράμμα κάθε κανόνα της μόδας. Στην πασαρέλα αναδείχθηκαν looks που κινούνται με ευελιξία ανάμεσα στο minimal και το έντονο, συνδυάζοντας το glamour με το street style και το casual στοιχείο με τη θηλυκότητα.

Με αφετηρία τις διεθνείς πασαρέλες, τη μουσική και τη σύγχρονη κουλτούρα, το brand μετέφρασε τις τάσεις μέσα από το δικό του χαρακτηριστικό «BSB twist», προτείνοντας συνδυασμούς που επιτρέπουν στη γυναίκα να περνά αβίαστα από μια chic εμφάνιση σε μια πιο sexy ή απρόβλεπτη διάθεση. Κάθε σύνολο λειτούργησε ως καμβάς προσωπικότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό που κάνει ένα look να ξεχωρίζει δεν είναι η υπερβολή, αλλά ο τρόπος που το υποστηρίζει εκείνη που το φοράει.

Μια συλλογή που αμφισβητεί τους κανόνες

Πιστή στη φιλοσοφία της ότι η μόδα σήμερα είναι πιο ελεύθερη και πιο fun από ποτέ, και υπό το μότο «Some rules are meant to be broken!», η BSB παρουσίασε προτάσεις που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό και την προσωπική πινελιά.

Αντί για αυστηρές στιλιστικές φόρμες, η συλλογή πρότεινε ένα παιχνίδι αντιθέσεων, διαθέσεων και διαφορετικών πλευρών της γυναικείας ταυτότητας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το catwalk ανέδειξε μια γυναίκα δυναμική, θηλυκή και απρόβλεπτη, η οποία δεν ακολουθεί παθητικά τις επιταγές της μόδας, αλλά δημιουργεί τους δικούς της κανόνες.

Η σκηνική συνάντηση της BSB με τον Kidd και την Evangelia

Με σταθερή παρουσία και διαδρομή στον θεσμό του MadWalk by Three Cents, η BSB επέστρεψε φέτος με ανανεωμένη διάθεση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σκηνική σύμπραξη. Το ντεμπούτο του Kidd, η επιστροφή της Evangelia και η ερμηνεία των κομματιών «Μόλις γνωριστήκαμε» και «Λόγια» πλαισίωσαν ιδανικά το catwalk, επιβεβαιώνοντας πως όταν η μόδα συναντά τη μουσική χωρίς περιορισμούς, το αποτέλεσμα αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

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