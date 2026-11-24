Λίγο πριν το act με τον Θοδωρή Φέρρη στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Apostolos Mitropoulos αποκάλυψε σε ένα Q&A την πιο ασυνήθιστη παραγγελία που δέχτηκε

Με μια ματιά Ο Απόστολος Μητρόπουλος παρουσίασε τη συλλογή του στο MadWalk 2026.

Η συλλογή του είχε μήνυμα την ελευθερία και την κίνηση.

Ο σχεδιαστής δυσκολεύεται να συνδυάσει κίτρινο, ροζ και πορτοκαλί.

Το πιο περίεργο αίτημα ήταν να σχεδιάσει τα εσώρουχα μιας νύφης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν παρουσιάσει τη συλλογή του στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, ο Apostolos Mitropoulos έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις προετοιμασίες και απάντησε σε ένα γρήγορο Q&A, αποκαλύπτοντας μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τον ίδιο, τις στιλιστικές του προτιμήσεις αλλά και τις πιο απρόσμενες απαιτήσεις που έχει δεχτεί στην επαγγελματική του πορεία.

Ο σχεδιαστής παρουσίασε τις δημιουργίες του σε ένα ξεχωριστό act μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη, με την πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», σε μια ιδιαίτερη συνάντηση μόδας και μουσικής. Υπό τους ήχους του «Χίλια κομμάτια», ο τραγουδιστής έδωσε τον ρυθμό σε ένα fashion show με κεντρικό μήνυμα την ελευθερία, την κίνηση και την ανάγκη να ξεπερνάς όσα σε περιορίζουν.

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Στις γρήγορες ερωτήσεις ο σχεδιαστής κλήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι τα 3 χρώματα που δυσκολεύεται περισσότερο να συνδυάσει. Η απάντησή του ήταν το κίτρινο, το ροζ και το πορτοκαλί.

Ωστόσο, η πιο απρόσμενη αποκάλυψη ήρθε όταν ρωτήθηκε για το πιο παράξενο αίτημα που έχει δεχτεί στην επαγγελματική του πορεία. Όπως αποκάλυψε, «Μια νύφη, επειδή το νυφικό ήθελε να το κάνει αλλού, αλλά επειδή ήταν πελάτισσά μου, μου είχε ζητήσει να της κάνω τα εσώρουχα», περιγράφοντας μια από τις πιο ιδιαίτερες παραγγελίες που έχει δεχτεί.

Μια αρκετά απρόσμενη παραγγελία, που αποδεικνύει πως στη μόδα οι απαιτήσεις των πελατών μπορούν να πάρουν τις πιο διαφορετικές μορφές και πως ένας σχεδιαστής καλείται συχνά να επιστρατεύσει τη φαντασία του ακόμη και για τις πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες ενός look.

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