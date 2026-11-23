Ο Κωνσταντίνος Ρήγος τιμήθηκε στο MadWalk 2026 by Three Cents με το βραβείο MadWalk of Fame, σε μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Ρήγος βραβεύτηκε στο MadWalk of Fame στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Η Σμαράγδα Καρύδη απένειμε το βραβείο στον Κωνσταντίνο Ρήγο.

Η βράβευση αναγνώρισε την πολυετή και πολυσχιδή δημιουργική του πορεία σε τέχνη και μόδα.

Ο Ρήγος έχει πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στη χορογραφία, σκηνοθεσία και εικαστικές τέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο του θεσμού MadWalk of Fame στο MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια ξεχωριστή στιγμή της φετινής διοργάνωσης, αφιερωμένη στην πολυετή και πολυσχιδή δημιουργική του πορεία.

Η Βίκυ Καγιά κάλεσε στη σκηνή τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ανέλαβε την τιμητική βράβευση του σπουδαίου δημιουργού, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον χώρο της τέχνης και της μόδας. Η απονομή αποτέλεσε μια συμβολική στιγμή αναγνώρισης για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο ξεχωριστές καλλιτεχνικές παραγωγές στην Ελλάδα.

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Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο της δημιουργίας, ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή στη χορογραφία, τη σκηνοθεσία και τις εικαστικές τέχνες, αποκτώντας παράλληλα διεθνή αναγνώριση. Μέσα από τη δουλειά του έχει καταφέρει να φέρει τη μόδα σε δημιουργικό διάλογο με τις παραστατικές τέχνες, διευρύνοντας τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα χαρακτηρίζεται από την τόλμη, την κίνηση και τη συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων αφήγησης. Από τις χορογραφίες και τις θεατρικές σκηνοθεσίες μέχρι τις μεγάλες μουσικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ο ίδιος έχει δημιουργήσει έναν κόσμο όπου η εικόνα, η μουσική, η μόδα και το συναίσθημα συνυπάρχουν. Αυτή ακριβώς η δημιουργική προσέγγιση είναι που τον έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής.

Με τη συγκεκριμένη βράβευση, το MadWalk of Fame τίμησε όχι μόνο την επαγγελματική του πορεία, αλλά και το προσωπικό καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή ενός δημιουργού που έχει επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο η μόδα συναντά την τέχνη και το θέαμα.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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