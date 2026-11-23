Με μια ματιά Η Ρένα Μόρφη ερμήνευσε το «Δική μου» στο MadWalk 2026, συνοδεύοντας τη συλλογή «TEMPTATION» του Αθανάσιου Βασιλειάδη.

Η συλλογή «TEMPTATION» χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονικές φόρμες, αποκαλυπτικά κοψίματα και έντονα χρώματα.

Στο catwalk συμμετείχαν μοντέλα με κινητική αναπηρία και μοντέλα σε αναπηρικό αμαξίδιο, προωθώντας τη συμπερίληψη.

Η παρουσίαση ανέδειξε την ποικιλομορφία των σωμάτων, την ελευθερία έκφρασης και την ομορφιά χωρίς πρότυπα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ρένα Μόρφη ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents ερμηνεύοντας το «Δική μου» και δίνοντας τον δικό της μουσικό παλμό στη συλλογή του Αθανάσιου Βασιλειάδη «TEMPTATION». Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα εντυπωσιακό vinyl σύνολο, αποτελούμενο από κόκκινο παντελόνι καμπάνα και ένα one-shoulder top σε πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις, με ενσωματωμένο ροζ σάλι που πρόσθετε κίνηση στο look. Το beauty look της ολοκληρώθηκε με έντονες βλεφαρίδες, που τόνισαν ακόμη περισσότερο το βλέμμα της.

Με την ξεχωριστή παρουσία και την ενέργειά της, έδωσε τον δικό της ρυθμό σε ένα catwalk γεμάτο αισθησιασμό, δυναμικές σιλουέτες και δημιουργίες που ανέδειξαν την ελευθερία του σώματος. Στην αρχή του act, η Ρένα Μόρφη βρισκόταν ανάμεσα σε δύο βελούδινες κουρτίνες, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε πάνω σε έναν διάφανο κύβο, κερδίζοντας τα βλέμματα. Η συλλογή ξεδιπλώθηκε μέσα από αρχιτεκτονικές φόρμες, αποκαλυπτικά κοψίματα, ιριδίζουσες υφές και μια αισθητική που κινήθηκε ανάμεσα στην πρόκληση και την ελευθερία της έκφρασης.

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Οι αρχιτεκτονικές φόρμες έδωσαν δομή στις δημιουργίες, ενώ οι πιο ρευστές γραμμές και οι αποκαλυπτικές λεπτομέρειες ανέδειξαν μια σύγχρονη αισθητική που δεν φοβάται να εκθέσει τη σωματικότητα. Παράλληλα, η συλλογή απέκτησε έντονο χρώμα μέσα από δημιουργίες σε πορτοκαλί, ροζ και μωβ αποχρώσεις, με looks που είχαν ως σημείο αναφοράς την κίνηση και τον χορό.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η σύνθεση του catwalk, καθώς στην πασαρέλα συμμετείχαν μοντέλα με κινητική αναπηρία στα άνω άκρα, αλλά και μοντέλα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Έτσι, το catwalk ανέδειξε έμπρακτα την ποικιλομορφία των σωμάτων, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές μορφές έκφρασης και ομορφιάς.

Με τη συλλογή «TEMPTATION», ο Αθανάσιος Βασιλειάδης παρουσίασε μια πρόταση που δεν αναζητά την αποδοχή μέσα από συμβατικές φόρμες, αλλά θέτει τη δική της θέση γύρω από τη μόδα, το σώμα και την επιθυμία. Μια παρουσίαση που υπενθύμισε πως η ομορφιά δεν έχει ένα πρότυπο και η ελευθερία έκφρασης δεν χρειάζεται κανόνες.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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