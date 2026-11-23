Η Κατερίνα Λιόλιου και οι Deux Hommes συναντήθηκαν στο MadWalk 2026 by Three Cents σε ένα fashion act εμπνευσμένο από τη Γαλλική Επανάσταση

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου συνεργάστηκε με τους Deux Hommes στο MadWalk 2026, παρουσιάζοντας τη νέα τους συλλογή.

Η εμφάνιση της Λιόλιου στη σκηνή συμβόλιζε ένα ναυάγιο, με ιδιαίτερο σκηνικό και χορευτική συνοδεία.

Οι Deux Hommes γιόρτασαν 30 χρόνια παρουσίας, εμπνεόμενοι από τη Γαλλική Επανάσταση και τις νεότερες γενιές.

Η συλλογή συνδύασε ιστορικές αναφορές με σύγχρονη αισθητική, εστιάζοντας στην επανάσταση και την προσωπική έκφραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο θεατρικές και δυναμικές στιγμές της βραδιάς μόλις ολοκληρώθηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, με την Κατερίνα Λιόλιου να ενώνει τις δυνάμεις της με το σχεδιαστικό δίδυμο των Deux Hommes. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνόδευσε μουσικά την παρουσίαση της νέας συλλογής των δύο δημιουργών, οι οποίοι γιόρτασαν παράλληλα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα.

Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίστηκε στη σκηνή σε ρόλο «καπετάνισσας» ενός ιδιαίτερου, συμβολικού πλοίου, με βέλη στην πλάτη, ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο και ουλές στο πρόσωπο. Το σκηνικό ήταν φτιαγμένο από απομεινάρια παλιών αντικειμένων, όπως ξύλινες καρέκλες, παγκάκια και τροχούς, παραπέμποντας ξεκάθαρα στην εικόνα ενός πλοίου που έχει ναυαγήσει. Στεκόμενη στην κορυφή αυτής της ευφάνταστης κατασκευής, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι «2100» από το νέο της album, καθηλώνοντας το κοινό.

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Γύρω από το «ναυάγιο», οι χορευτές πλαισίωσαν το act με μια έντονη χορογραφία που παρέπεμπε σε ναυαγούς, την ώρα που τα μοντέλα διέσχιζαν το catwalk. Η εμφάνιση κορυφώθηκε με την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου να αλλάζει ρυθμό και να ραπάρει σχεδόν κάποιους στίχους, δίνοντας έναν εκρηκτικό παλμό στη σκηνή. Το όλο σκηνικό δεν ήταν τυχαίο, καθώς συνδέθηκε άμεσα με το κεντρικό concept της συλλογής των Deux Hommes.

Η Γαλλική Επανάσταση και οι νέες γενιές ως πηγή έμπνευσης

Η παρουσίαση κινήθηκε ανάμεσα στην ιστορική αναδρομή και τη σύγχρονη αισθητική, με τους Deux Hommes να αντλούν έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση, τις κοινωνικές αλλαγές και τη δυναμική των νεότερων γενεών. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των νέων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αποτέλεσαν μία από τις βασικές αφετηρίες για τη νέα συλλογή. Οι σχεδιαστές συνέδεσαν τις σύγχρονες διεκδικήσεις με τη Γαλλική Επανάσταση, την οποία αντιμετώπισαν ως διαχρονικό σύμβολο αλλαγής και κοινωνικής αμφισβήτησης.

Η ιστορική αυτή αναφορά μεταφέρθηκε στη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα του brand, συνδυάζοντας στοιχεία της καθημερινής γκαρνταρόμπας με αναφορές στο αποδομημένο βραδινό ένδυμα. Η επανάσταση, η ελευθερία και η προσωπική έκφραση αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της συλλογής, με τη θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας να συναντά τη σημερινή νεανική κουλτούρα, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη θηλυκότητα.

Με αφορμή τα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας τους, οι Deux Hommes επέλεξαν να γιορτάσουν μέσα από μια συλλογή που δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά αναζητά τη δική της θέση στη σύγχρονη μόδα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της δημιουργικότητας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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