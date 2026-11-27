Οι πιο απρόσμενες Q&A εξομολογήσεις στα καμαρίνια του MadWalk 26 by Three Cents, όπου επώνυμοι και σχεδιαστές μίλησαν για όλα

Με μια ματιά Η Αθηνά Κλήμη πούλησε αχρησιμοποίητη τσάντα με καρτελάκι.

Ο Dr. Chris έχει αδυναμία στα skinny jeans με χαμηλό καβάλο.

Ο Μάνος Καμακάρης ξοδεύει σε αχρείαστα καλλυντικά, η Aria Skokos σε τσάντες/τακούνια.

Περίεργα αιτήματα σχεδιαστών: νυφικό αλλού, εσώρουχα, ρούχο σε 2-3 μέρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λάμψη, υψηλή ραπτική, εντυπωσιακά acts και δυνατή μουσική χαρακτήρισαν το φετινό MadWalk 2026 by Three Cents, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά γιατί αποτελεί τον απόλυτο θεσμό που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

Πίσω όμως από τα φώτα της σκηνής και την ένταση της πασαρέλας, στα καμαρίνια επικρατούσε το πιο αυθόρμητο και χαλαρό κλίμα. Εκεί, οι καλλιτέχνες και οι σχεδιαστές μίλησαν στην Ευτυχία Χαραλαμπάκη και τον Jason Maris, απαντώντας σε απρόσμενα Q&As που αποκάλυψαν την πιο ακομπλεξάριστη και χιουμοριστική πλευρά τους.

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Η Αθηνά Κλήμη, μίλησε για το πιο αχρείαστο πράγμα που έχει αγοράσει ποτέ, έδωσε μια αφοπλιστικά ειλικρινή απάντηση που σίγουρα πολλοί έχουν ζήσει: «Ήταν μια τσάντα την οποία με το που την πήρα την έβαλα στο Vinted με το καρτελάκι της». Από την άλλη, ο Dr. Chris αποκάλυψε ποιο είναι το δικό του fashion κόλλημα, παραδεχόμενος χωρίς δισταγμό την αδυναμία του στα skinny jeans με τον χαμηλό καβάλο.

Στην ερώτηση για το απόλυτο shopping guilty pleasure, ο Μάνος Καμακάρης και η Aria Skokos μοιράστηκαν τις δικές τους αδυναμίες. Ο Μάνος Καμακάρης παραδέχτηκε πως συνηθίζει να ξοδεύει πολλά χρήματα σε καλλυντικά που στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται, ενώ η Aria Skokos δήλωσε πιστή στις κλασικές, διαχρονικές αδυναμίες κάθε fashion lover, που δεν είναι άλλες από τις τσάντες και τα τακούνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αποκαλύψεις των σχεδιαστών μόδας, οι οποίοι κλήθηκαν να θυμηθούν το πιο περίεργο αίτημα που έχουν δεχτεί στη μέχρι τώρα πορεία τους. Ο σχεδιαστής Sotiris Georgiou στάθηκε στην πίεση του χρόνου και τις απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής, αναφέροντας πως το πιο παράλογο που του έχει ζητηθεί από πελάτη είναι: «Να ετοιμάσω ένα ρούχο μέσα σε 2-3 μέρες». Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο Apostolos Mitropoulos χάρισε μία από τις πιο viral στιγμές των backstage, αποκαλύπτοντας: «Μια πελάτισσά μου ήθελε να ράψει το νυφικό της αλλού και μου ζήτησε να της κάνω τα εσώρουχα».

Κλείνοντας τον κύκλο των ερωτήσεων με τη δική του χαρακτηριστική αμεσότητα, ο Περικλής Κονδυλάτος αποκάλυψε ποια τάση της μόδας θα ήθελε να εξαφανιστεί οριστικά από την επικαιρότητα, δείχνοντας τα λογότυπα πάνω στα ρούχα.

Οι αυθόρμητες στιγμές στα παρασκήνια απέδειξαν πως πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα στη σκηνή, η πραγματική ψυχή του MadWalk 2026 by Three Cents κρυβόταν στο χιούμορ, την ειλικρίνεια και τις μικρές εξομολογήσεις των πρωταγωνιστών του.

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