Η Lila μιλά για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Beyoncé και αποκαλύπτει πώς φαντάζεται το κοινό τους μουσικό project

Με μια ματιά Η Lila φαντάζεται συνεργασία με την Beyoncé ως κάτι δυναμικό, γεμάτο ενέργεια και αυτοπεποίθηση.

Η συνεργασία θα βασιζόταν στην πίστη στον εαυτό και την προσωπική δύναμη.

Η Lila συμμετείχε στο MadWalk 2026 by Three Cents με το τραγούδι «BEYONCÉ x Prisencolinensinainciusol».

Η εμφάνισή της στο MadWalk είχε cabaret χαρακτήρα, αναφορές στο Hollywood και τη δεκαετία του '20. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι θα συνέβαινε αν η Lila και η Beyoncé συναντιόνταν σε ένα κοινό μουσικό project; Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Red Carpet του MadWalk 2026 by Three Cents και με αφορμή το νέο της τραγούδι «BEYONCÉ» μίλησε για το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με την παγκόσμια superstar. Η απάντησή της είχε ως βασικούς πρωταγωνιστές τη δυναμική, την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση, στοιχεία που θα ήθελε να χαρακτηρίζουν μια τέτοια μουσική συνάντηση.

«Νομίζω η συνεργασία μας θα απέπνεε δυναμισμό, θα ήταν κάτι με πολλή ενέργεια. Θα περιστρεφόταν γύρω από την πίστη στον εαυτό μας και την αυτοπεποίθηση», ανέφερε η Lila, περιγράφοντας το concept που θα ήθελε να έχει ένα κοινό τραγούδι με την Beyoncé. Άλλωστε, το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής δύναμης ταιριάζει απόλυτα με την καλλιτεχνική ταυτότητα που θέλει να αναδείξει μέσα από τη νέα της κυκλοφορία.

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Η Lila έδωσε το δικό της μουσικό στίγμα στο MadWalk 2026 by Three Cents, συμμετέχοντας στο fashion show της Celia Kritharioti με τίτλο «Frozen Eden, the next temptation». Ερμηνεύοντας το «BEYONCÉ x Prisencolinensinainciusol», παρουσίασε ένα χορευτικό act με έντονο cabaret χαρακτήρα, θεατρικότητα και αναφορές στη χρυσή εποχή του Hollywood και τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’20.

Στο κέντρο της σκηνής, η τραγουδίστρια πλαισιώθηκε από χορευτές και χορεύτριες ντυμένους στα μαύρα, ενώ τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες της σχεδιάστριας στην πασαρέλα. Η εμφάνισή της είχε και μια μικρή στιλιστική ανατροπή, καθώς αρχικά εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή κάπα με φτερά, κάτω από την οποία αποκαλύφθηκε ένα μαύρο σύνολο με σουτιέν και κοντή φούστα, διακοσμημένα με κρόσσια και στρας.

Με τη μουσική, τον χορό και τις λαμπερές δημιουργίες να συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο αναφορές στα roaring twenties, η Lila έγινε μέρος ενός fashion performance που συνδύασε τη σύγχρονη pop αισθητική με τη θεατρική πολυτέλεια μιας άλλης εποχής.

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