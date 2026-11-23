O Σάκης Ρουβάς, ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος ένωσαν το 90s glamour με τη futuristic αισθητική στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Σάκης Ρουβάς, Βασίλης Ζούλιας και Περικλής Κονδυλάτος συνεργάστηκαν στο MadWalk 2026.

Η συλλογή του Βασίλη Ζούλια είχε στοιχεία από τη δεκαετία του '90, συνδυάζοντας vintage και μοντέρνες υφές.

Ο Περικλής Κονδυλάτος παρουσίασε κοσμήματα εμπνευσμένα από το Matrix, με υλικά από ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η εμφάνιση του Σάκη Ρουβά περιλάμβανε live performance και φουτουριστικά στοιχεία, συμπληρώνοντας το fashion show. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2026 by Three Cents ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό βίντεο στις μεγάλες οθόνες, στο οποίο ο τραγουδιστής περπατούσε προς τη σκηνή ερμηνεύοντας το «Λάθος Οδός». Στο τέλος του τραγουδιού, έφτασε στο catwalk και συνέχισε το performance μπροστά στο κοινό, φορώντας ένα σύνολο με vinyl σακάκι, λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι.

Στη συνέχεια, με το «Κάρμα», ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι που παρέπεμπε σε πολυτελή δεξίωση, ενώ οι χορεύτριες τον ακολούθησαν, συμπληρώνοντας τη σκηνική δράση. Η εμφάνισή του αποτέλεσε μέρος μιας ξεχωριστής συνεργασίας με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο, οι οποίοι παρουσίασαν τις νέες δημιουργίες τους.

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Το catwalk άνοιξαν δύο μοντέλα που φορούσαν εντυπωσιακές μάσκες κατασκευασμένες από motherboards υπολογιστών, προϊδεάζοντας για τη φουτουριστική αισθητική που θα ακολουθούσε.

Ανάμεσα στα μοντέλα που περπάτησαν ήταν και η Αναστασία Περάκη, η οποία ξεχώρισε στην πασαρέλα. Η συλλογή γέμισε με έντονα χρώματα, όπως φούξια, μπλε ηλεκτρίκ και πράσινο, αλλά και ασπρόμαυρα polka dots. Οι διαχρονικές vintage σιλουέτες συνδυάστηκαν με πιο σύγχρονες υφές και λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο retro και το μοντέρνο.

Η επιστροφή του Βασίλη Ζούλια στα 90s

Η νέα συλλογή του Βασίλη Ζούλια είχε έντονες αναφορές στη δεκαετία του ’90, με τον σχεδιαστή να επαναφέρει στοιχεία εκείνης της εποχής μέσα από τη δική του σύγχρονη ματιά. Οι αρχιτεκτονικές σιλουέτες συνδυάστηκαν με πολυτελή μπροκάρ, ταφτά, δαντέλα και vinyl υφές, δημιουργώντας looks με διαφορετικούς όγκους και ενδιαφέρουσες αντιθέσεις.

Το χρωματολόγιο κινήθηκε σε έντονους τόνους, με το φούξια, το πράσινο και το μπλε ηλεκτρίκ να ξεχωρίζουν. Τα μονοχρωματικά σύνολα συνυπήρξαν με leopard prints, αλλά και ασπρόμαυρα polka dots, δίνοντας στη συλλογή έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα. Παράλληλα, οι διαχρονικές vintage σιλουέτες συνάντησαν πιο σύγχρονες υφές και λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο retro και το μοντέρνο.

Τα κοσμήματα του Περικλή Κονδυλάτου με έμπνευση από το Matrix

Στη δική του ενότητα, ο Περικλής Κονδυλάτος παρουσίασε μια συλλογή με έντονο τεχνολογικό και φουτουριστικό χαρακτήρα. Η αισθητική του Matrix αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης, με τον δημιουργό να συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία της κοσμηματοποιίας με υλικά που προέρχονται από τον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κρύσταλλοι, μικροτσίπ και εξαρτήματα υπολογιστών συνδυάστηκαν σε ιδιαίτερα κοσμήματα και αξεσουάρ, απομακρυνόμενα από τις συνηθισμένες φόρμες.

Η σύμπραξη του Σάκη Ρουβά με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο

Η συνεργασία των τριών είχε ως βασικό της στοιχείο τη συνάντηση διαφορετικών εκφραστικών μέσων. Ο Βασίλης Ζούλιας έφερε στην πασαρέλα τη δική του εκδοχή του 90s glamour, ο Περικλής Κονδυλάτος παρουσίασε μια πιο πειραματική προσέγγιση στο κόσμημα και ο Σάκης Ρουβάς συμπλήρωσε το fashion show με ένα live act που έδωσε στη βραδιά τον δικό του μουσικό χαρακτήρα.

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