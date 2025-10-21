MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 21.10.2025

Μήπως γυρίσαμε στο 2007; Η Εβελίνα Παπούλια επέστρεψε στα iconic κόκκινα μαλλιά της

evelina_papoulia
Η Εβελίνα Παπούλιααποχωρίστηκε το ξανθό και επέστρεψε στο signature κόκκινο, μετά από περίπου είκοσι χρόνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πρωί της Τρίτης η Εβελίνα Παπούλια επιφύλαξε μια απρόσμενη έκπληξη για τους followers της. Η γνωστή ηθοποιός έκανε την πολυαναμενόμενη αλλαγή στα μαλλιά της, που πολλοί θαυμαστές περίμεναν χρόνια για να δουν.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποχωριστεί το ξανθό που τη συνόδευε για πολλά χρόνια και να επιστρέψει στο signature χάλκινο-κόκκινο χρώμα, που την καθιέρωσε στις καρδιές του κοινού και έγινε συνώνυμο της εικόνας της.

Η αλλαγή της έρχεται ακριβώς τη στιγμή που οι κόκκινες και χάλκινες αποχρώσεις στα μαλλιά κυριαρχούν φέτος το φθινόπωρο. Οι ζεστοί, φωτεινοί τόνοι δεν προσθέτουν μόνο ζωντάνια και λάμψη στο πρόσωπο, αλλά αναδεικνύουν και τον προσωπικό χαρακτήρα της Εβελίνας, προσφέροντας έναν glamorous τόνο ακόμα και στις πιο μουντές ημέρες.

Το νέο χρώμα συνοδεύτηκε από το αγαπημένο της κούρεμα, με τις πλούσιες, φυσικές μπούκλες να προσθέτουν ένταση και κομψότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εβελίνα Παπούλια επιλέγει το κόκκινο για τα μαλλιά της. Το 2007, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της ως κριτής στο «So You Think You Can Dance», το συγκεκριμένο χρώμα είχε γίνει σήμα-κατατεθέν της και είχε ταυτιστεί με την iconic εικόνα της.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η ηθοποιός επιστρέφει στη θρυλική αυτή απόχρωση, αποδεικνύοντας ότι οι διαχρονικές επιλογές beauty μπορούν να είναι και statement, ανανεώνοντας ταυτόχρονα τη γοητεία και τη λάμψη της για το φθινόπωρο του 2025.

