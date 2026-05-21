Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out

Μετά τις viral custom εμφανίσεις του στο Super Bowl και το Met Gala, ο Bad Bunny φέρνει το ανατρεπτικό, oversized στυλ του στην προσιτή μόδα

Όταν ο μεγαλύτερος superstar της Latin μουσικής αποφασίζει να αφήσει το δικό του στυλιστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να γίνει αμέσως viral. Ο Bad Bunny ενώνει τις δυνάμεις του με τον κολοσσό του fast fashion, Zara, παρουσιάζοντας μια ολοκαίνουργια, πολυαναμενόμενη capsule συλλογή με τίτλο «Benito Antonio».

Για όσους παρακολουθούν στενά τα fashion εικαστικά των τελευταίων μηνών, η συνεργασία αυτή δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης χρησιμοποιεί ανέκαθεν τα ρούχα ως προέκταση της μουσικής του ταυτότητας, σπάζοντας τα όρια μεταξύ high-end luxury και προσιτής μόδας.

Το παρασκήνιο μιας προαναγγελθείσας συνεργασίας

Τα «σημάδια» για το φλερτ του Bad Bunny με το ισπανικό brand είχαν δοθεί εδώ και καιρό μέσα από τις πιο μεγάλες τηλεοπτικές και κοσμικές σκηνές του πλανήτη. Στο Super Bowl, ο καλλιτέχνης είχε μαγνητίσει τα βλέμματα στο Halftime Show, επιλέγοντας να εμφανιστεί με ένα custom Zara football jersey και ένα λευκό κοστούμι που συζητήθηκαν όσο λίγα. Λίγους μήνες αργότερα, έκανε την ανατροπή στο πιο exclusive κόκκινο χαλί του Met Gala, επιλέγοντας ξανά δημιουργίες του Zara και αποδεικνύοντας ότι το στυλ δεν καθορίζεται από την τιμή του label.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή «Benito Antonio»

Η συλλογή, που δανείζεται το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή (Benito Antonio Martínez Ocasio), είναι ένας απόλυτος καθρέφτης της προσωπικής του αισθητικής. Σύμφωνα με τα πρώτα teasers, τα κομμάτια ακολουθούν τη φιλοσοφία του relaxed tailoring και του streetwear, κινούμενα σε oversized σιλουέτες που συνδυάζουν την άνεση με το statement dressing.

Στα ράφια και το online shop θα κυριαρχήσουν τα χαλαρά hoodies, τα φαρδιά graphic t-shirts και τα αξεσουάρ με sporty προσωπικότητα, όπως τα καπέλα, αλλά και tailored κομμάτια με πιο «χυτή» και σύγχρονη δομή. Η βασική έμπνευση αντλείται από την football κουλτούρα και τις λατινοαμερικανικές ρίζες του Bad Bunny. Το απόλυτο κομμάτι-κλειδί της συλλογής, ωστόσο, αναμένεται να είναι η εμπορική εκδοχή του εμβληματικού λευκού κοστουμιού από το Super Bowl, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους fans να αντιγράψουν ένα από τα πιο διάσημα look του ειδώλου τους.

