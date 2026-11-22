Από το edgy streetwear μέχρι τα tailoring κοστούμια, αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που δίνουν τον ρυθμό στη σύγχρονη μόδα

Με μια ματιά Οι μουσικοί διαμορφώνουν τις τάσεις της μόδας, αντί να τις ακολουθούν, λόγω της ανάγκης για έκφραση.

Ο A$AP Rocky ορίζει το σύγχρονο καλοντυμένο άντρα, συνδυάζοντας κομψότητα και ωριμότητα.

Ο Pharrell Williams, ως creative director, συνδυάζει απλά κομμάτια με πολυτελή και φουτουριστικά στοιχεία.

Καλλιτέχνες όπως ο Sombr, Lenny Kravitz, Tyler, the Creator, Bad Bunny, Harry Styles, Jung Kook, Post Malone και Usher επαναπροσδιορίζουν το ανδρικό στιλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναρωτηθείς ποτέ ποιοι είναι αυτοί που καθορίζουν πραγματικά τις τάσεις στη μόδα και γιατί συχνά ζηλεύουμε το ντύσιμο των μουσικών, η απάντηση κρύβεται στην ίδια τη φύση της τέχνης τους. Η μουσική γεννιέται από την ανάγκη για έκφραση, ξεκινώντας συχνά μόνη σε ένα υπνοδωμάτιο με μια κιθάρα, έναν φορητό υπολογιστή ή στίχους πρόχειρα γραμμένους σε ένα χαρτί. Η μόδα, από την άλλη, λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο: είναι η απόλυτη, αυθεντική προβολή του εαυτού μας προς τα έξω, μεταφράζοντας τα συναισθήματα σε εικόνα.

Σε μια εποχή που η μουσική σκηνή είναι πιο πολυδιάστατη, απρόβλεπτη και συναρπαστική από ποτέ, οι καλλιτέχνες δεν ακολουθούν απλώς τα trends, τα διαμορφώνουν. Αφήνοντας πίσω θρύλους του παρελθόντος, μια νέα λίστα με τους πιο στιλάτους άντρες στη μουσική σήμερα έρχεται να αποδείξει ποιοι επηρεάζουν καταλυτικά το σύγχρονο τοπίο της μόδας, προσφέροντας αστείρευτη έμπνευση σε όλους εμάς που ψάχνουμε το επόμενο «πόσο θα ήθελα να ντύνομαι έτσι».

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1. A$AP Rocky

Ο ορισμός του καλοντυμένου άντρα σήμερα. Είτε φοράει πολυτελή αδιάβροχα σε δικαστικές αίθουσες είτε κλασικά κοστούμια, ο A$AP Rocky διανύει την «Frank Sinatra» tailoring εποχή του, αποδεικνύοντας πως η ωριμότητα στη μόδα μπορεί να είναι εκπληκτικά κομψή.

2. Pharrell Williams

Ως creative director της Louis Vuitton αλλά και από την εποχή των Skateboard P, ο Pharrell ξέρει να αφουγκράζεται το zeitgeist. Συνδυάζει απλά dad hats και T-shirts με πολυτελή δερμάτινα bombers και φουτουριστικά sneakers, δημιουργώντας πάντα αρμονικά σύνολα.

3. Sombr

Η νέα γενιά του glam-rock και του indie sleaze. Συνδυάζοντας την αισθητική των ’70s με σύγχρονη υψηλή ραπτική (Valentino, Gucci) και αστραφτερά σακάκια χωρίς πουκάμισο από μέσα, ο νεαρός καλλιτέχνης επαναφέρει το κλασικό, αντισυμβατικό ροκ στιλ.

4. Lenny Kravitz

Η προσωποποίηση της ακομπλεξάριστης ροκ αυθεντικότητας. Δερμάτινα γιλέκα χωρίς τίποτα από κάτω, εφαρμοστά τζιν, ψηλοτάκουνα μποτάκια και γυαλιά ηλίου. O Kravitz είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους στον πλανήτη που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το look σε κάθε ηλικία με απόλυτη φυσικότητα.

5. Tyler, the Creator

Συνδυάζει preppy στοιχεία (crop chinos, κασκόλ, πλεκτά γιλέκα, loafers) με punk-rock ενέργεια και έντονα αξεσουάρ. Ο Tyler παίρνει τα βασικά στοιχεία από την γκαρνταρόμπα ενός… Αμερικανού μπαμπά και τα μετατρέπει στο πιο subversive streetwear.

6. Bad Bunny

Από τα χρωματιστά streetwear μέχρι τις τολμηρές backless εμφανίσεις στο Met Gala και τις φούστες επί σκηνής, ο Πορτορικανός σταρ επαναπροσδιορίζει διαρκώς τα όρια της σύγχρονης αρρενωπότητας μέσα από μια fearless και απόλυτα προσωπική αισθητική.

7. Harry Styles

Πρωτοπόρος της gender-fluid μόδας. Είτε φοράει Haute Couture φορέματα και παγιέτες επί σκηνής είτε απλά ρούχα για τρέξιμο στην καθημερινότητά του, ο Harry Styles αποδεικνύει ότι το αληθινό στιλ πηγάζει από την αυθεντικότητα και την αβίαστη αυτοπεποίθηση.

8. Jung Kook

Το νεότερο μέλος των BTS ξεχωρίζει στη σκηνή της K-pop συνδυάζοντας δυτική haute couture με ασιατικό streetwear. Με τατουάζ, piercing και φαρδιές, ριγμένες γραμμές, ισορροπεί ανάμεσα στην ανατροπή και την παγκόσμια εμπορική επιρροή.

9. Post Malone

Ο Post Malone συνδυάζει γραφικά T-shirts, διαμαντένια κοσμήματα, vintage πανωφόρια, καουμπόικες μπότες και τατουάζ, αποδεικνύοντας ότι το στιλ του είναι grunge, hip-hop και απόλυτα ειλικρινής.

10. Usher

Υπάρχουν ελάχιστοι καλλιτέχνες που μπορούν να υποστηρίξουν με τόση άνεση τις πιο τολμηρές, φουτουριστικές ή over-the-top επιλογές, όπως κάνει σταθερά ο Usher. Είτε εμφανίζεται στη σκηνή με εντυπωσιακά γούνινα πανωφόρια είτε με ταιριαστά σύνολα και ρετρό αναφορές, ο διάσημος τραγουδιστής διατηρεί αναλλοίωτη την ενέργεια και το coolness που τον καθιέρωσαν.

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