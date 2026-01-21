Mad Bubble
Mad Bubble
Διακόσμηση 21.01.2026

Πώς να κρατήσεις το boho στοιχείο στο σπίτι σου όλο τον χρόνο, όπως η Τζένη Μελιτά

tzeni_melita
Φωτεινά χρώματα, φυσικά υλικά και boho αισθητική συνθέτουν έναν χώρο που αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση όλο τον χρόνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το σπίτι της Τζένης Μελιτά αποπνέει μια αίσθηση διακοπών που δεν περιορίζεται σε μία εποχή. Πρόκειται για έναν χώρο φωτεινό και ανοιχτό, όπου τα χρώματα, τα φυσικά υλικά και οι ανάλαφρες γραμμές συνθέτουν ένα περιβάλλον που θυμίζει καλοκαίρι, ανεξαρτήτως καιρού. Η αισθητική του δεν βασίζεται σε υπερβολές, αλλά σε προσεγμένες επιλογές που δημιουργούν μια ήρεμη, αισιόδοξη ατμόσφαιρα.

Μαζί με τον Σπύρο Μαργαρίτη, η παρουσιάστρια έχει διαμορφώσει έναν χώρο που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα και τη διάθεσή τους: ζεστός, φωτεινός και φιλόξενος. Μέσα από φωτογραφίες που μοιράζεται κατά καιρούς στα social media, αποκαλύπτονται γωνιές του σπιτιού που συνδυάζουν τη χαλαρότητα του boho με τη λειτουργικότητα της καθημερινότητας, κάνοντας τον χώρο ιδανικό τόσο για ξεκούραση όσο και για στιγμές με φίλους.

tzeni_melita
https://www.instagram.com/melitajenny/

Διάβασε επίσης: Πώς να οργανώσεις το νέο σου σπίτι σε 5 απλά βήματα

Ένα σαλόνι με διαχρονική καλοκαιρινή αύρα

Το καθιστικό ξεχωρίζει για την αίσθηση φωτός και ευρυχωρίας που αποπνέει. Τα ανοιχτά χρώματα λειτουργούν ως βάση, ενώ οι λεπτομέρειες από φυσικά υλικά προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς να βαραίνουν τον χώρο. Ένα μεγάλο, άνετο καθιστικό με μαλακές υφές πλαισιώνεται από διακοσμητικά στοιχεία σε ουδέτερους τόνους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο εξοχικό παρά αστικό σπίτι. Τα φυτά παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο, δίνοντας ζωντάνια και μια ανεπιτήδευτη σύνδεση με τη φύση.

Παρά τη «δροσερή» αισθητική, δεν λείπει η ζεστασιά. Λεπτομέρειες όπως το τζάκι και οι ξύλινες επιφάνειες φέρνουν ισορροπία, προσφέροντας άνεση και οικειότητα. Η συνολική εικόνα παραμένει καθαρή και ήρεμη, χωρίς περιττά αντικείμενα, κάτι που ενισχύει τη zen διάθεση του χώρου.

Η τραπεζαρία ως σημείο συνάντησης

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στην τραπεζαρία, όπου το boho στοιχείο εκφράζεται με πιο παιχνιδιάρικο τρόπο. Το κεντρικό φωτιστικό από φυσικό υλικό τραβά αμέσως το βλέμμα και λειτουργεί ως βασικό διακοσμητικό στοιχείο. Το τραπέζι, σε απαλή απόχρωση και με στρογγυλό σχήμα, δίνει ευελιξία και άνεση, ενώ οι καρέκλες σε απαλό χρώμα προσθέτουν μια διακριτική πινελιά χρώματος που «δένει» με το υπόλοιπο σπίτι.

melita_spiti
https://www.instagram.com/melitajenny/

Μικρές λεπτομέρειες, όπως κεριά, λουλούδια και ένα χαλί σε ταιριαστές αποχρώσεις, ολοκληρώνουν την εικόνα και κάνουν τον χώρο πιο φιλόξενο. Η τραπεζαρία μοιάζει σχεδιασμένη για χαλαρά γεύματα και μακρές συζητήσεις, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το σπίτι αυτό είναι πάνω απ’ όλα ένας χώρος ζωής, με καλοκαιρινή διάθεση που διαρκεί όλο τον χρόνο.

Διάβασε επίσης: Όσα πρέπει να αλλάξεις στο σπίτι σου μέσα στον Ιανουάριο

διακόσμηση Τζένη Μελιτά
