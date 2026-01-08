Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές

Ο Ιανουάριος φέρνει φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και ευκαιρίες για ταξίδια σε όλο τον κόσμο, χάρη στη μειωμένη ζήτηση μετά τις γιορτές

Αν υπάρχει ένας μήνας που οι έμπειροι ταξιδιώτες αγαπούν περισσότερο από όλους, αυτός είναι ο Ιανουάριος. Όχι επειδή είναι ο πιο όμορφος ή ο πιο cozy, αλλά επειδή είναι ο μήνας που οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων κάνουν μια απότομη «βουτιά», και μαζί τους ανοίγουν οι καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς.

Μετά τις γιορτές, τα αεροδρόμια αδειάζουν, οι εταιρείες θέλουν να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους και οι πλατφόρμες κρατήσεων ξεκινούν έναν αθόρυβο πόλεμο προσφορών. Για τον ταξιδιώτη που ξέρει να παρατηρεί τα μοτίβα, αυτός ο συνδυασμός είναι χρυσός.

Διάβασε επίσης: Dark tourism ή διακοπές στην κόλαση: Γιατί οι άνθρωποι επισκέπτονται τόπους τραγωδίας

Το φαινόμενο της «μετά-γιορτινής πτώσης»

Οι εβδομάδες γύρω από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι από τις πιο ακριβές του χρόνου. Μόλις όμως περάσουν οι γιορτές, η ζήτηση μειώνεται δραματικά. Οι περισσότεροι επιστρέφουν στη δουλειά, τα σχολεία ανοίγουν και τα ταξίδια μπαίνουν σε παύση. Οι αεροπορικές, για να αποφύγουν άδειες θέσεις, ρίχνουν τις τιμές, όχι μόνο για τον Ιανουάριο, αλλά και για ταξίδια μηνών μπροστά. Με απλά λόγια: δεν είναι απαραίτητο να πετάξεις τον Ιανουάριο για να ωφεληθείς. Αρκεί να κλείσεις τον Ιανουάριο.

Πότε μέσα στον μήνα είναι η καλύτερη στιγμή

Οι πραγματικές ευκαιρίες ξεκινούν συνήθως από τη δεύτερη εβδομάδα και κορυφώνονται μέχρι το τέλος του μήνα. Εκείνο το διάστημα, εμφανίζονται συχνά τιμές που δεν θα ξαναδείς για τους επόμενους 10–11 μήνες.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πτήσεις:

προς Ευρώπη

προς ΗΠΑ

και για long-haul διαδρομές προς Ασία και Λατινική Αμερική

Γιατί οι τιμές πέφτουν τόσο πολύ

Οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με αλγόριθμους που βασίζονται στη ζήτηση. Όταν βλέπουν ότι λιγότεροι άνθρωποι ψάχνουν πτήσεις, μειώνουν τις τιμές για να ενθαρρύνουν κρατήσεις. Τον Ιανουάριο, αυτή η πτώση είναι από τις πιο έντονες όλου του χρόνου. Παράλληλα, πολλές εταιρείες ξεκινούν:

ετήσιες προσφορές

early-bird εκπτώσεις για καλοκαίρι και φθινόπωρο

promo codes για να κλειδώσουν πελάτες από νωρίς

Όλα αυτά συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα μικρό «παράθυρο ευκαιρίας».

Πώς να το εκμεταλλευτείς σωστά

Το να βρεις φθηνό εισιτήριο δεν είναι θέμα τύχης, αλλά στρατηγικής.

1. Μην κολλάς σε μία ημερομηνία

Αν έχεις ευελιξία ±2–3 ημερών, μπορείς να εξοικονομήσεις δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ.

2. Χρησιμοποίησε price alerts

Ρύθμισε ειδοποιήσεις στο Google Flights ή στο Skyscanner. Θα ξέρεις ακριβώς πότε πέφτει η τιμή.

3. Προτίμησε αναχωρήσεις και επιστροφές mid-week

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι σχεδόν πάντα φθηνότερες από Παρασκευή–Κυριακή.

4. Κλείνε όταν βλέπεις καλή τιμή, όχι όταν «ξαναδείς»

Οι καλύτερες προσφορές εξαφανίζονται γρήγορα. Αν μια τιμή σου φαίνεται πολύ καλή, συνήθως είναι.

5. Απόφυγε τις πιο «δημοφιλείς» ώρες

Πτήσεις πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ είναι συχνά φθηνότερες.

Για ποιους προορισμούς αξίζει περισσότερο

Ο Ιανουάριος είναι ιδανικός για να κλείσεις:

ανοιξιάτικα city breaks

καλοκαιρινές διακοπές

μεγάλα ταξίδια (Ασία, Αμερική, Αφρική)

Οι long-haul πτήσεις ειδικά, εμφανίζουν συχνά τις μεγαλύτερες εκπτώσεις, γιατί εκεί οι αεροπορικές έχουν το μεγαλύτερο περιθώριο να «παίξουν» με τις τιμές.

Τι να περιμένεις για το 2026

Παρότι οι τιμές των αεροπορικών επηρεάζονται από καύσιμα, πληθωρισμό και γεωπολιτικές εξελίξεις, το μοτίβο παραμένει σταθερό εδώ και χρόνια: ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των ευκαιριών.

Όσοι ξεκινούν να ψάχνουν νωρίς στο μήνα και έχουν μια βασική στρατηγική, κλειδώνουν συχνά τις καλύτερες τιμές ολόκληρης της χρονιάς, και ταξιδεύουν πολύ πιο οικονομικά από όσους περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στο σύγχρονο ταξίδι, δεν έχει σημασία μόνο πού πας. Έχει και το πότε κλείνεις. Και αυτό, σχεδόν πάντα, είναι Ιανουάριος.

Διάβασε επίσης: Ταξιδεύεις στο εξωτερικό; Η ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις οπωσδήποτε στο κινητό σου

Δες κι αυτό…