Food 12.11.2025

Συνδυασμοί τροφών που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις – Είναι νόστιμοι αλλά καταστροφικοί!

χειμώνας φαγητό
Μερικοί αγαπημένοι συνδυασμοί στο πιάτο σου μπορεί να είναι η αιτία για φούσκωμα, κόπωση και κακή πέψη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο πιάτο μας συχνά συναντιούνται συνδυασμοί που έχουμε αγαπήσει: φρούτα με γιαούρτι, μακαρόνια με τυρί, κρέας με ψωμί. Κι όμως, κάποιες από αυτές τις «νόστιμες παρέες» δεν κάνουν καθόλου καλό στο σώμα μας.

Ήρθε η ώρα να μάθεις ποιες τροφές… δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους.

gen z φαγητό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 3 εύκολες σοκολατένιες συνταγές που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην κουζίνα σου

Όχι υδατάνθρακες με πρωτεΐνη

Ο κλασικός συνδυασμός μπριζόλα με πατάτες ή κοτόπουλο με ρύζι είναι απολαυστικός, αλλά βιολογικά δύσκολος. Οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες απαιτούν διαφορετικά ένζυμα για να διασπαστούν. Έτσι, όταν τρως και τα δύο μαζί, το στομάχι δουλεύει… υπερωρίες, με αποτέλεσμα φούσκωμα και βαρύ στομάχι. Προτίμησε να συνδυάζεις το κρέας με λαχανικά ή σαλάτα.

Γάλα με φρούτα – όχι και τόσο smoothie όσο νομίζεις

Αν το πρωινό σου περιλαμβάνει smoothie με γάλα και φρούτα, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Το γάλα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να χωνευτεί, ενώ τα φρούτα περνούν πολύ γρήγορα από το στομάχι. Όταν τα αναμείξεις, προκαλείται ζύμωση και φούσκωμα. Καλύτερα να πίνεις το γάλα ή να τρως τα φρούτα ξεχωριστά.

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

Ντομάτα με αγγούρι

Αν και αποτελούν το πιο κλασικό δίδυμο της ελληνικής χωριάτικης, διατροφολόγοι υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός τους δυσκολεύει την πέψη. Η ντομάτα είναι όξινη και μπορεί να επηρεάσει τη βιταμίνη C που περιέχει το αγγούρι, μειώνοντας έτσι τη θρεπτική αξία της σαλάτας. Εναλλακτικά, φτιάξε σαλάτα μόνο με ντομάτα, ή μόνο με αγγούρι και άλλα λαχανικά εποχής.

Φρούτα μετά το φαγητό

Πολλοί θεωρούν το φρούτο ελαφρύ επιδόρπιο, αλλά στην πραγματικότητα, τα φρούτα χρειάζονται να καταναλωθούν με άδειο στομάχι. Αν τα φας μετά από ένα μεγάλο γεύμα, μένουν για ώρα στο στομάχι και προκαλούν δυσπεψία και αέρια. Απόλαυσέ τα ως σνακ, τουλάχιστον 1-2 ώρες μετά το γεύμα.

Από το TikTok στην κουζίνα σου: Η pizza mug είναι το νέο αγαπημένο και γρήγορο snack της Gen Z
Pinterest.com

Καφές αμέσως μετά το φαγητό

Αν και ο καφές μετά το φαγητό είναι αγαπημένη συνήθεια, μπλοκάρει την απορρόφηση του σιδήρου και του ασβεστίου. Ειδικά για όσους έχουν αναιμία, η συνήθεια αυτή είναι κόκκινη σημαία. Άφησε να περάσουν τουλάχιστον 45 λεπτά πριν πιεις τον καφέ σου.

Δεν χρειάζεται να αποφεύγεις για πάντα όλους αυτούς τους συνδυασμούς, απλώς να τους καταναλώνεις με μέτρο και να προσέχεις πώς αντιδρά το σώμα σου. Η σωστή πέψη δεν είναι δίαιτα, είναι αυτοφροντίδα.

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
συνδυασμοί τροφές φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars

«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars

12.11.2025
Επόμενο
Τα ζώδια σε Christmas mood: Ποια κάνουν τα καλύτερα και ποια τα χειρότερα δώρα

Τα ζώδια σε Christmas mood: Ποια κάνουν τα καλύτερα και ποια τα χειρότερα δώρα

12.11.2025

Δες επίσης

Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή
Fashion

Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

13.11.2025
Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!
Life

Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!

13.11.2025
Ο Apostolos Mitropoulos by DEI, οι Yama και η Billie Kark φέρνουν το αύριο στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Apostolos Mitropoulos by DEI, οι Yama και η Billie Kark φέρνουν το αύριο στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.11.2025
Antonin Tron: Ποιος είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Balmain
Fashion

Antonin Tron: Ποιος είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Balmain

13.11.2025
Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου
Fashion

Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

13.11.2025
Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο
Beauty

Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

13.11.2025
Σε 2 ώρες είσαι εκεί! 5 ευρωπαϊκοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα
Life

Σε 2 ώρες είσαι εκεί! 5 ευρωπαϊκοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα

13.11.2025
Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου
Life

Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

13.11.2025
Τα 8 hacks που οι γιατροί ορκίζονται πως βοηθούν στις ιώσεις (και δεν έχουν καμία σχέση με φάρμακα)
Life

Τα 8 hacks που οι γιατροί ορκίζονται πως βοηθούν στις ιώσεις (και δεν έχουν καμία σχέση με φάρμακα)

12.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision