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Fashion 05.06.2026

Τα 5 minimal fashion trends του καλοκαιριού που λατρεύει να φοράει η Gen Z

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Από το λευκό μίνι φόρεμα μέχρι τη νοσταλγία των 90s, η Gen Z υιοθετεί μια νέα αισθητική βασισμένη στην κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gen Z έχει δεχθεί συχνά σκληρή κριτική για τις ενδυματολογικές της επιλογές, με πολλούς να θυμούνται με τρόμο τα «μπερδεμένα» microtrends και τα εκκεντρικά prints που κατέκλυζαν τα social media γύρω στο 2020. Ωστόσο, παρατηρώντας την γκαρνταρόμπα των σημερινών 20χρονων κοριτσιών, η εικόνα που προκύπτει για το καλοκαίρι του 2026 είναι εντελώς διαφορετική: μια στροφή προς τον μινιμαλισμό και την απλότητα που ξαφνιάζει ευχάριστα.

gen_z
https://www.instagram.com/barbarakristoffersen/?hl=el

Αυτή η νέα τάση δεν σημαίνει ότι η γενιά αυτή εγκατέλειψε εντελώς την αγάπη της για το παιχνίδι με τη μόδα, αλλά ότι πλέον επιδεικνύει μια νέα αίσθηση αυτοσυγκράτησης και ωριμότητας. Είτε αντλώντας έμπνευση από την κομψότητα της δεκαετίας του ’90 και το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy, είτε υιοθετώντας πιο χαλαρά, off-duty σύνολα, η Gen Z φαίνεται να ορίζει εκ νέου το τι σημαίνει στυλ, συνδυάζοντας την αναζήτηση για κάτι «φρέσκο» με μια δόση νοσταλγίας.

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1. Η επανάσταση του μίνι

Αντί για τα παραδοσιακά μάξι φορέματα, η Gen Z ψηφίζει κοντά μήκη. Είτε πρόκειται για babydoll σχέδια, είτε για κλασικά κομμάτια με broderie-anglaise λεπτομέρειες, το κοντό λευκό φόρεμα γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό σύμβολο. Συνδυάζεται ιδανικά με μπαλαρίνες, loafers ή ακόμα και cowboy boots για ένα πιο φεστιβαλικό αποτέλεσμα.

leuko_forema
https://www.instagram.com/keziacook/?hl=el

2. «Απρόσμενες» πινελιές χρώματος

Η μινιμαλιστική προσέγγιση δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία χρώματος. Το καλοκαίρι του 2026, οι «It girls» ενσωματώνουν έντονες αποχρώσεις, όπως το lagoon blue ή το statement κόκκινο, σε καθαρές γραμμές. Ένα top με ασύμμετρα βολάν ή μια σατέν μπλούζα σε παστέλ τόνους αρκούν για να αναβαθμίσουν ένα απλό λευκό λινό παντελόνι.

xrwma
https://www.instagram.com/barbarakristoffersen/?hl=el

3. Η κυριαρχία της δαντέλας

Η δαντέλα περνά από τα εσώρουχα στο καθημερινό ντύσιμο, μετατρέποντας τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας σε κάτι πιο ιδιαίτερο. Μια λεπτομέρεια δαντέλας στο στρίφωμα μιας φούστας ή σε ένα top προσθέτει μια γαλλική φινέτσα. Είτε σε κλασικό λευκό είτε σε Y2K αποχρώσεις, η δαντέλα αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο για ένα σύγχρονο, ρομαντικό look.

fousta_dantela
https://www.instagram.com/chloekathbutler/

4. Η νοσταλγία των 90s επιστρέφει

Μετά την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy, η Gen Z ανακαλύπτει ξανά τη δεκαετία του ’90. Midi φούστες που ακουμπούν το γόνατο, τζιν σε ίσια γραμμή και strappy σανδάλια αποτελούν τη βάση μιας εμφάνισης που είναι ταυτόχρονα polished και αβίαστη. Είναι μια αισθητική με διάρκεια που αποδεικνύει ότι το «λιγότερο» είναι πράγματι «περισσότερο».

90s_fashion
https://www.instagram.com/alllisonho/

5. Viva La Vintage: Η γοητεία του παλιού

Η λατρεία για τη νοσταλγία και τα τηλεοπτικά shows των 90s έχει οδηγήσει στην αποθέωση των vintage κομματιών. Από κλασικά καρό μοτίβα μέχρι επώνυμα αξεσουάρ περασμένων δεκαετιών, η αυθεντικότητα και η μοναδικότητα που προσφέρουν τα vintage ρούχα είναι ο τρόπος της Gen Z να ξεχωρίζει μέσα από το πλήθος, αποδεικνύοντας ότι το παλιό είναι πιο «in» από ποτέ.

https://www.instagram.com/summerrachelwarren/
https://www.instagram.com/summerrachelwarren/

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Καλοκαίρι 2026 μόδα
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