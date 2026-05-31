Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fitness 31.05.2026

Θες δυνατούς κοιλιακούς; Αυτές οι 5 ασκήσεις στην καρέκλα θα σε «κάψουν»

Με μία καρέκλα, μπορείς να δυναμώσεις τον κορμό σου και να νιώσεις τους κοιλιακούς σου να ενεργοποιούνται από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι περισσότερες καρέκλες στη ζωή μας συνδέονται με καθιστική ρουτίνα: δουλειά, φαγητό, scrolling ή λίγες ώρες χαλάρωσης. Σπάνια τις σκεφτόμαστε ως εργαλείο άσκησης, κι όμως μπορούν να μετατραπούν σε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό γυμναστήριο για τον κορμό. Με λίγη σωστή καθοδήγηση, ακόμα και μια σταθερή καρέκλα στο σπίτι μπορεί να ενεργοποιήσει τους κοιλιακούς και να δώσει νέα διάσταση στην καθημερινή κίνηση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των ασκήσεων είναι ότι δεν απαιτούν εξοπλισμό ή χώρο. Είναι ιδανικές για αρχάριους, αλλά και για όσους θέλουν να προσθέσουν έξτρα ενεργοποίηση στον κορμό μέσα στη μέρα τους. Από πιο απλές κινήσεις μέχρι πιο δυναμικές παραλλαγές, οι ασκήσεις με καρέκλα βοηθούν στη σταθερότητα, στη σωστή στάση σώματος και στην ενεργοποίηση βαθύτερων μυών που συχνά «μένουν στο περιθώριο».

1. Elevated Push-Up στην καρέκλα

Σε αυτή την άσκηση τοποθετείς τα χέρια στο κάθισμα μιας σταθερής καρέκλας και εκτελείς push-ups με το σώμα σε ελαφριά κλίση. Παρότι θυμίζει κλασική άσκηση για στήθος και χέρια, στην πραγματικότητα ενεργοποιεί έντονα τον κορμό, καθώς οι κοιλιακοί δουλεύουν συνεχώς για να κρατήσουν τη σπονδυλική στήλη σταθερή. Το κλειδί είναι να διατηρείς τη μέση ουδέτερη και την κοιλιά ενεργή σε όλη την κίνηση.

2. Mountain Climber με στήριξη καρέκλας

Με τα χέρια στηρίζονται στην καρέκλα και το σώμα σε σανίδα, φέρνεις εναλλάξ τα γόνατα προς το στήθος. Η άσκηση αυτή ανεβάζει παλμούς και ταυτόχρονα «ξυπνά» τον κορμό, καθώς απαιτεί συνεχή σταθεροποίηση της λεκάνης. Όσο πιο ελεγχόμενη είναι η κίνηση, τόσο πιο έντονη γίνεται η ενεργοποίηση των κοιλιακών.

3. Chair Squat για σταθερό κορμό

Η καρέκλα εδώ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς: κατεβαίνεις προς τα πίσω σαν να πρόκειται να καθίσεις και επιστρέφεις όρθια. Αν και μοιάζει με άσκηση ποδιών, ο κορμός συμμετέχει ενεργά για να κρατήσει το σώμα σωστά ευθυγραμμισμένο. Η σωστή στάση και η ενεργοποίηση της κοιλιάς κάνουν τη διαφορά στο πόσο δουλεύει τελικά η άσκηση.

4. Single-Leg Squat με καρέκλα

Πιο απαιτητική εκδοχή του squat, όπου δουλεύει κυρίως το ένα πόδι κάθε φορά. Η καρέκλα δίνει σιγουριά στην κίνηση, αλλά ο κορμός είναι αυτός που κρατά την ισορροπία. Η αστάθεια που δημιουργείται από το ένα πόδι αναγκάζει τους κοιλιακούς να ενεργοποιηθούν περισσότερο για να μην γείρει το σώμα.

5. Alternating Cross Crunch σε καρέκλα

Καθισμένη στην άκρη της καρέκλας, στρίβεις τον κορμό και φέρνεις εναλλάξ τον αγκώνα προς το αντίθετο γόνατο. Η κίνηση αυτή στοχεύει κυρίως στους πλάγιους κοιλιακούς, ενώ παράλληλα βοηθά στη βελτίωση της κινητικότητας του κορμού. Η ελεγχόμενη περιστροφή και η σωστή αναπνοή κάνουν την άσκηση πιο αποτελεσματική και «καθαρή» τεχνικά.

