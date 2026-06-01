Beauty 01.06.2026

Transition blush: Ο απόλυτος οδηγός για το lifted look που λατρεύει το TikTok

Θέλεις πιο φρέσκα και ανασηκωμένα ζυγωματικά; Ανακάλυψε τα βήματα για να πετύχεις το transition blush και να απογειώσεις το μακιγιάζ σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Τις τελευταίες ημέρες, το TikTok έχει κατακλυστεί από μια τάση που υπόσχεται το απόλυτο lifted και φωτεινό αποτέλεσμα στα ζυγωματικά: το transition blush. Πρόκειται για την τέχνη της ομαλής διαβάθμισης χρωμάτων από το ρουζ προς την περιοχή κάτω από τα μάτια, χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από κρεμώδη ρουζ, concealer και πούδρες σε ροζ τόνους. Αν και το αποτέλεσμα είναι αδιαμφισβήτητα εντυπωσιακό, προσφέροντας μια φρέσκια και αναζωογονημένη όψη, το επίκεντρο της συζήτησης έχει μετατοπιστεί από την ίδια την τεχνική στην ηθική της δημιουργικότητας στον ψηφιακό κόσμο.

Η αφορμή για την έντονη αυτή αντιπαράθεση δόθηκε με το πρόσφατο λανσάρισμα της νέας σειράς «Transition Blurring Blush Duos» από τον γνωστό makeup artist Patrick Ta. Παρά το κύρος του brand, η κοινότητα της ομορφιάς στα social media αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας την εταιρεία ότι δεν απέδωσε τα εύσημα στη makeup artist Ngozi Esther Edeme, ευρύτερα γνωστή ως «Painted by Esther». Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η Esther ήταν εκείνη που ανέδειξε την τεχνική και την έκανε viral, δημιουργώντας ένα κύμα υποστήριξης προς το πρόσωπό της.

Ωστόσο, η ιστορία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω. Η τεχνική του transition blush δεν γεννήθηκε στα feeds του 2026. Αντίθετα, οι ρίζες της βρίσκονται βαθιά στην ασιατική beauty κουλτούρα, όπου η χρήση των διαβαθμίσεων χρώματος αποτελεί πάγια τακτική για χρόνια, ενώ θρυλικοί καλλιτέχνες, όπως ο Kevyn Aucoin ήδη από τη δεκαετία του ’70, είχαν εισαγάγει παρόμοιες λογικές σκίασης. Η ίδια η Esther έχει τονίσει επανειλημμένα πως δεν διεκδικεί την «πατρότητα» της τεχνικής, αναγνωρίζοντας ότι η έμπνευση στη μόδα και την ομορφιά είναι μια συλλογική διαδικασία μάθησης και εξέλιξης.

@greeneggsandglam blush stripes, BEGONE introducing @Patrick Ta Beauty’s new and first-of-it’s-kind transition blush system! @patrick ta created something special to make blush look even better #patricktabeautypartner #transitionblush #new ♬ original sound – JENNIE | greeneggsandglam


Αυτό που αναδεικνύεται μέσα από το συγκεκριμένο debate είναι ένα καίριο ερώτημα για την εποχή μας: σε έναν κόσμο όπου οι ιδέες ταξιδεύουν αστραπιαία μέσω των αλγορίθμων, ποιος «κατέχει» πραγματικά μια τεχνική; Η ψηφιακή εποχή τείνει να παρουσιάζει κάθε τι παλιό ως καινοτόμο, δημιουργώντας συχνά συγκρούσεις για την αναγνώριση της προσφοράς. Η περίπτωση του transition blush δεν αφορά τελικά το χρώμα στα μάγουλά σου, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις πηγές έμπνευσης, τιμώντας τόσο την ιστορία του μακιγιάζ όσο και τους σύγχρονους καλλιτέχνες που το εκσυγχρονίζουν.

